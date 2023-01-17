&e تنجح بخفض استهلاك الطاقة عبر تحديث شبكاتها للهاتف المتحرك

المصدر: دبي- البيان

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كشفت نسخة نوفمبر 2022 من تقرير التنقل، الذي تصدره شركة إريكسون أن الاشتراكات بشبكة الجيل الخامس في دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل النمو بشكل ثابت، بمعدل سنوي يبلغ 30%، لترتفع من 15 مليوناً إلى 71 مليون اشتراك بنهاية 2028، أي ما يمثل 86% من إجمالي الاشتراكات خلال هذه الفترة.

وأبرز التقرير جهود شركة &e (مجموعة اتصالات سابقاً)، في إطار عملها الخاص بالاستدامة وجهودها الناجحة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في عمليات مجموعتها بالإمارات، عبر تحديث شبكاتها للهاتف المتحرك. وكانت المرحلة الأولية لنشر أنظمة جديدة في الشبكة أثبتت إمكانية تحقيق خفض كبير في استهلاك الطاقة يصل إلى 52%، مع توفير 7.6 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، لكل موقع.

وقال صبري البريكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في &e إنترناشونال: «مواجهة التحديات المناخية المختلفة أولوية رئيسية. ونعمل باستمرار مع شركائنا والأطراف المعنية لتطوير وتقديم حلول وخدمات مستدامة، وقد ارتفع الطلب على التقنيات الرقمية والابتكار أكثر من أي وقت مضى في ظل تسارع انتشار وتبني الجيل الخامس، وتتمثل رؤيتنا بتمكين المؤسسات من تعزيز إمكاناتها الرقمية وخفض انبعاثات الكربون التي تصدرها الشبكة عبر نشر منتجات وأنظمة توفر الطاقة، والاعتماد بشكل متزايد على موارد طاقة متجددة في أنشطتنا».

ومن المتوقع أن تنخفض اشتراكات الجيل الرابع من 55 مليوناً في 2022 إلى 8 ملايين في 2028 في ضوء النمو المتوقع لاشتراكات الجيل الخامس

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