34 ألف مشارك متوقع في سوق السفر العربي 2023

المصدر: دبي- البيان

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تم فتح باب التسجيل رسمياً في النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي 2023، والذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 1 إلى 4 مايو. وستوفر هذه النسخة التي تحمل شعار «العمل نحو تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية» منصة مثالية لقادة الصناعة وصناع السياسات من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، لاستكشاف التحديات والفرص المتعلقة بمستقبل السفر المستدام.

ويتوقع أن تستقطب هذه النسخة أكثر من 34,000 شخص ومشارك من خبراء السفر والسياحة والضيافة من القطاعين العام، والخاص من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 1500 شركة عارضة من أكثر من 140 دولة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: متحمسون للغاية لفتح باب التسجيل رسمياً في النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، والتي سيتم تسليط الضوء، من خلالها على الاستدامة في قطاعنا، وكيف يقود صناع القرار في المنطقة عملية تحييد أثر الكربون مع تعظيم الربحية وتعزيز تجارب العملاء، وسيتضمن برنامج المؤتمر لهذا العام مجموعة كبيرة من الجلسات، التي ستستكشف الابتكار، وأفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

برنامج

ويتم تطوير برنامج مؤتمر سوق السفر العربي 2023 خصيصاً لمعالجة قضايا الاستدامة عبر صناعة السفر والسياحة، بوجود نخبة من الشخصيات القيادية، التي تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات مثل: الوجهات وتكنولوجيا السفر والخطوط الجوية والرحلات البحرية والضيافة وتأجير السيارات والفنادق.

وسيكون هناك أيضاً عدد من الجلسات المخصصة لأسواق المصادر الرئيسية، بما في ذلك الهند والسعودية، كما ستشهد نسخة هذا العام من الحدث عودة مسابقة الشركات الناشئة، حيث ستشهد المسابقة مشاركة 7 شركات ناشئة في مجال السفر هذا العام، سيتم انعقادها على خشبة المسرح العالمي لسوق السفر العربي أمام نخبة من أبرز الخبراء ولجنة التحكيم والجمهور، حيث يتطلعون إلى عرض حلولهم، التي تؤثر على استدامة السفر والتعافي. وسيستكشف برنامج سوق السفر العربي 2023 كيفية تطوير اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام «العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية».

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