«دي دبليو للسفريات» تدّشن موقعها الإلكتروني

المصدر: (دبي- البيان)

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أطلقت شركة «دي دبليو للسفريات»، موقعها الإلكتروني الجديد www.dwtravel.ae، ضمن حملتها نحو إطلاق هويتها المرئية الجديدة، في انطلاقة تعد الأولى من نوعها لشركة حكومية في هذا القطاع. وقال بدر أهلي مدير عام شركة «دي دبليو للسفريات»، بأن الشركة تأسست في عام 2004، ويتجاوز عدد متعامليها 100 ألف متعامل.

وأشار إلى أن الموقع الجديد، يعتمد على أفضل المعايير الدولية، في ما يتعلق بإعادة تقديم خدمات السفر والسياحة بشكل مرئي مختلف وجذاب، على نحو يلائم ويلبي متطلبات واحتياجات جميع المتعاملين، معرباً عن تفاؤله بتصميم الموقع الإلكتروني الجديد، ودوره في استقطاب المزيد من الشراكات الاستراتيجية على مستوى الأفراد والشركات.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني، يعكس الهوية الجديدة، ويبرز خدمات الشركة المتمثلة في حجوزات التذاكر والفنادق والطائرات الخاصة والرحلات السياحية المتكاملة، إضافة إلى إصدار تأشيرات الزيارة والإقامة، وغيرها .

وأضاف: «نتطلع إلى دعم الاقتصاد الوطني المحلي، وتعزيز حركة السياحة العالمية، والترويج للوجهات السياحية والخدمات الترفيهية المتكاملة، عبر خدمات الشركة».

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