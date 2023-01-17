عقد قمة الحوكمة والأداء والامتثال بالإمارات والسعودية الشهر الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنظم شركة كوربوراتر العالمية للبرمجيات قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال GPRC 2023 وبمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين في المخاطر والامتثال والتدقيق والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من مختلف القطاعات. وتنظم قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال في العاصمة السعودية الرياض يوم 23 يناير 2023، وفي دبي في 25 يناير، وتحظى بدعم مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات واتحاد مصارف الإمارات.

وتناقش القمة موضوعات رئيسة تواجهها كبرى المؤسسات مثل التحول الرقمي، والحوكمة والمخاطر والامتثال، وتنفيذ الاستراتيجية، والحلول المصممة لتمكين المؤسسات من تحقيق أداء أقوى، ومواءمة الأولويات، وغيرها من الموضوعات المهمة. ووفقاً لشركة (جارتنر) للاستشارات الإدارية، فمن المتوقع أن يصل الإنفاق على منتجات وخدمات أمن المعلومات وإدارة المخاطر إلى أكثر من 188.3 مليار دولار في عام 2023. وستقوم القمة بدراسة الموضوعات الرئيسة في الحوكمة والمخاطر والامتثال في ما يتعلق بالأداء والاستراتيجية في العصر الرقمي، والرؤى في شأن «مستقبل الحوكمة الفعالة».

وقال علي المويجعي، نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة والامتثال في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تعد الحوكمة الفعالة أساسية للتعامل مع التعقيدات في عالم يشهد تغيرات مستمرة، إذ توفر الاستقرار والأمن والازدهار للأفراد والشركات. ونحن في هيئة كهرباء ومياه دبي ملتزمون تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وحكومتنا، ونسعى باستمرار إلى تحسين ممارساتنا لمواكبة التطورات والمتغيرات السريعة. ونحرص على معرفة واكتشاف المرحلة التالية، إذ يشهد العالم المزيد من المتغيرات المتسارعة، وهو ما يتطلب المزيد من المرونة والأدوات المناسبة للتعامل مع الفرص والتحديات الناجمة عنها».

تحول

وأوضحت دراسة حديثة أجرتها (آي بي إم) أن أكثر من 62% من المؤسسات تعتقد أن التحول إلى التكنولوجيا الرقمية خلق فجوات في عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال مع بروز تحديات رئيسة في ما يتعلق بالأمن والخصوصية وحماية البيانات. وفي الوقت نفسه، تشير دراسة قامت بها (Risk.net) إلى أن الخسائر الناجمة عن أكثر من 10 مخاطر تشغيلية بلغت 15 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم في سنة 2021، مع نسبة كبيرة تتعلق بالتمويل المؤسسي.

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