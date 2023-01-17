باقات رائعة للإقامة بفنادق دبي تثري «مهرجان التسوق»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الدورة 28 لمهرجان دبي للتسوق موسماً فريداً يتضمن مجموعة متميزة من التجارب المميزة، بما فيها عروض التسوق والترفيه وفعاليات فنون الطهي والمأكولات، والكثير من الأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى باقة من عروض الفنادق الرائعة.

ويمكن التخطيط لإقامة ممتعة خلال مهرجان دبي للتسوق بفضل الباقات المذهلة التي تقدمها بعض الفنادق في المدينة والتي تناسب مختلف الميزانيات، والتي تشجع على الإقامة لمدة أطول في دبي، للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الكثيرة مثل فندق ومنتجع أتلانتس النخلة، وأرماني دبي، وكراون بلازا، وتاورز روتانا، وجراند حياة دبي، والعنوان جراند كريك هاربور، وذا بالاس وسط المدينة دبي، وفندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي، والبندر أرجان، والبندر روتانا، وجراند كوزموبوليتان، ومنزل وسط المدينة دبي، وأوكسيدنتال الجداف، وإيبيس مركز التجارة العالمي، وإيبيس ون سنترال، ونوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي، وفيدا وسط المدينة دبي، وفيدا كريك هاربر، وفيدا تلال الإمارات، وراديسون بلو - مدينة دبي للإعلام، وفنادق العنوان في مواقع مختلفة في دبي.

ويمكنأيضاً الاستفادة من العروض المذهلة للمهرجان والحصول على عرض «احجز لمدة 5 ليالٍ وادفع ثمن 3 ليالٍ فقط» من أفضل الفنادق والمنتجعات في المدينة بما فيها فورسيزونز دبي في جميرا بيتش، وريتز كارلتون مركز دبي المالي وجيه إيه ذا ريزورت، وفندق جيه إيه أوشن فيو.

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