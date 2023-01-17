«ريبليز صدّق أو لا تصدّق» يعود للقرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القرية العالمية، عودة متحف «ريبليز صدّق أو لا تصدّق!» في عامه الرابع، ليقدم لضيوف الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ما يزيد على 250 معروضة مميزة من أنحاء العالم.

وأضاف متحف «ريبليز صدّق أو لا تصدّق!»، الوحيد إقليمياً إلى مجموعته الغنية من المعروضات، 27 معروضة جديدة، بما في ذلك نموذج مطابق لتمساح يبلغ طوله 14 قدماً، ومجسم من أعواد ثقاب تم صنعه باستخدام أكثر من مليون قطعة من أعواد الثقاب.

أما جديد الموسم 27، فمعرض الأبطال المستوحى من شخصيات الأبطال الخارقين مثل سبايدر مان وكابتن أمريكا وهالك ودكتور سترينج، وكذلك مقتنيات سينمائية مميزة من أشهر الأفلام العالمية.

ويعد معرض الأبطال، أحد المعارض السبعة المميزة التي تستقبل الضيوف، بما فيها معرض غابة القبائل، ومعرض الأشخاص الغريبة ومعرض مستودع ريبليز، ومعرض الفنون، ومعرض الرعب، ومعرض الفضاء، وهي أماكن تذهب بعيداً بالطبيعة الفضولية للإنسان.

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