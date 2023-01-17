«دبي للسلع» يطلق منظومة للتجارة الإلكترونية

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلق مركز دبي للسلع المتعددة منظومة جديدة للتجارة الإلكترونية بالشراكة مع «ذا بوكس»، أكبر مزوّد لخدمات وحلول التخزين الذاتي في الشرق الأوسط الذي يوفر للشركات الأعضاء مجموعة واسعة من حلول التخزين، بدايةً من الخزائن الصغيرة وصولاً إلى المستودعات، ويتعاون المركز مع «ذا بوكس» أيضاً لتقديم برنامج لتسريع الأعمال تحت عنوان «برنامج مسرّع الأعمال ذا بوكس من مركز دبي للسلع المتعددة»، الذي صُمم لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة الإلكترونية.

وسيقدم البرنامج حسومات على أسعار خدمات التخزين واستصدار التراخيص من مركز دبي للسلع المتعددة ضمن باقات أعمال مخصصة تتضمن حسومات حتى 50% على رسوم التراخيص والمساحات المكتبية وخدمات التخزين كما سيقدم للشركات جلسات إرشادية فردية وسلسلة من ورش العمل المتخصصة مع مجموعة واسعة من فرص التواصل الحصرية مع مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الذي يضم حالياً أكثر من 22 ألف شركة.

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