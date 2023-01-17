«دي. بي ورلد» تتوقع انخفاض أسعار الشحن 15 ـ 20 %

المصدر: (دافوس، سويسرا - رويترز)

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قال يوفراج نارايان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي. بي ورلد) لرويترز أمس إن شركة الخدمات اللوجستية العالمية ومقرها دبي تتوقع انخفاض أسعار الشحن بين 15 و20 % خلال العام الحالي مع تباطؤ الطلب.

وأسعار الشحن هي الأسعار التي يتم بها نقل البضائع بالحاويات من مكان إلى آخر في العالم.

وقال نارايان في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن اضطرابات سلاسل التوريد مستمرة نتيجة للأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن «دي. بي ورلد»، وهي مشغل رئيسي للموانئ، تجري محادثات مع الأمم المتحدة وكييف حول توفير ممر آمن لنقل الحبوب من أوكرانيا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقات اللازمة.

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