«جيه إل إل» تبيع كامل «ذا بيناكل» في دبي هيلز استيت

المصدر: دبي - البيان

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في أعقاب النجاح اللافت لعمليات بيع وحدات مشروع «زازين وان»، كشفت شركة «جيه إل إل»، الرائدة والمتخصصة في خدمات الاستشارات العقارية وإدارة الاستثمار والتطوير العقاري، عن بيع كامل شقق مشروع «ذا بيناكل» في «دبي هيلز استيت» وذلك خلال ثمانية أشهر من إطلاقها، الأمر الذي سيعزز مكانة الشركة في قطاع الإسكان المزدهر في دولة الإمارات، من خلال ضمان تقديم خدمات رائدة ضمن فئتها والعمل على إبرام شراكات استراتيجية مؤثرة.

ولا شك أن الإصلاحات والقوانين الجديدة بخصوص التأشيرات والإقامة، والتي سبق وأن أعلنت دولة الإمارات عنها إلى جانب الجهود الحكومية وحالة الانتعاش الاقتصادي العامة في الدولة، جميعها مثّلت عوامل أسهمت في تحقيق انتعاشة ونمو قطاع الإسكان الإماراتي في عام 2022، حيث أضاف المطورون العقاريون في دبي وأبوظبي نحو 38000 و6000 وحدة سكنية على التوالي خلال العام. وصاحب ذلك توسع في نطاق الفرص المتاحة للمطورين. ونظراً لخبراتها العالمية ودرايتها الواسعة في السوق المحلية واستراتيجياتها المبتكرة في توفير الحلول التي تلبي تطلعات العملاء، فقد استفادت «جيه إل إل» من المزايا التي توفرها الدولة باعتبارها واحدة من أفضل وجهات العيش.

ومنذ إطلاق عملياتها في عام 2020، واصلت المشاريع السكنية الرئيسية لشركة «جيه إل إل» تحقيق نتائج لافتة، لا سيما مشروعا «زازين وان» و«روزباي ليفينغ»، حيث شهد الأول بيع كامل شققه في غضون ثمانية أشهر من اكتمال عمليات التشييد. وبعيداً عن مشروع «ذا بيناكل» في دبي هيلز استيت، فقد كشفت الشركة عن حجم مبيعات مميز عبر مشاريع بارزة مثل «وان» في نخلة جميرا، و«آدريس بيتش ريزورت» في مساكن شاطئ جميرا. وعلاوة على ذلك، واصلت الشركة تعزيز نموها وترسيخ مكانتها في سوق مزدهر يشهد إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين المحليين والعالميين الذين يتطلعون لأن تصبح دولة الإمارات موطناً لهم.

وقال ويل ماكنتوش، رئيس قسم الوحدات السكنية والاستثمار لدى جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من زخم اقتصادي قوي، فقد أضحت وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين الذين يتطلعون لأن يتخذوا منها وطناً لهم. الأمر الذي أحدث إقبالاً متزايداً على شراء الوحدات العقارية من مكاتبنا في المملكة المتحدة والمكاتب الأخرى في فرنسا وألمانيا، مما منح فرصاً جديدة للمطورين والشركات العقارية في الدولة». وأضاف: «انطلاقاً من إدراكنا لقوة السوق العقارية في دولة الإمارات، سنحرص على تعزيز عروضنا وخدماتنا ضماناً لتلبية تطلعات عملائنا ومواصلة تحقيق النجاحات اللافتة على المدى البعيد».

وإلى جانب جهود فريق المبيعات الدولي، استطاع فريق شركة «جيه إل إل» المختص في الوحدات السكنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإسكان، جمع ما يزيد على 4.5 مليارات جنيه إسترليني حتى الآن من بيع وحدات عقارية في أبرز مشاريع لندن مثل باترسي باور ستيشن، و375 كينجستون هاي ستريت، وذا كورنيش، وفيستا، وغيرها من المشاريع.

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