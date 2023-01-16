الترخيص لـ«المشرق» ببدء خدماته المصرفية الرقمية في باكستان

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك «المشرق»، إحدى المؤسّسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصوله على ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية، بموجب الإطار التنظيمي الرقمي الصادر عن بنك الدولة الباكستاني. ويهدف «المشرق» إلى تقديم خبراته الرقمية في باكستان وتعزيز مكانته على الساحة الرقمية؛ حيث سيفتتح «المشرق» عملياته المصرفية الرقمية بفريق من نخبة الخبراء المصرفيين والمهندسين متعدّدي الثقافات، وبدعم من قدرات المشرق نيو، وتطبيقات التكنولوجيا العالمية، بهدف تلبية احتياجات العملاء المتنامية في باكستان.

ويعدّ «المشرق» أحد أفضل البنوك أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع حضور واسع في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، وأكثر من خمسة عقود من الخبرة في القطاع المالي والمصرفي. وينظر «المشرق» إلى باكستان باعتبارها وجهة مالية جذابة، بفضل النمو غير المسبوق والتحوّل الذي تشهده الدولة في قطاعها المصرفي طوال السنوات الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، سيساهم امتياز «المشرق» المعروف في مجال الأمن السيبراني والامتثال التنظيمي في إنشاء بنية تحتية تكنولوجية قوية واستراتيجية امتثال مدعومة بالخبرة الفنية المتميزة وبثقافة إدارة المخاطر الفعوّالة ضمن كلّ منطقة جغرافية يتوسع فيها.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: «يُمثل دخولنا إلى القطاع المصرفي في باكستان عبر الحلول المصرفية الرقمية لحظة حاسمة في خطط التوسع الاستراتيجي للمشرق. ونحن واثقون بقدرتنا على الاستفادة من البنية التحتية المالية القوية في باكستان حالياً، لتعزيز تجربتها المصرفية إلى حدّ كبير، من خلال تقديم حلول تركز على تلبية احتياجات العملاء من خلال منتجاتنا وخدماتنا».

وأضاف عبد العال: يسعدنا أن نتوجّه بالشكر إلى بنك الدولة الباكستاني على إتاحته الفرصة أمام «المشرق» لدخول أحد أكثر الأسواق الواعدة على مستوى العالم. وبدون شك، سيثبت «المشرق» أهميته في المساعدة على قيادة تطوير التمويل والاقتصاد الرقمي في باكستان على نطاق أوسع، وذلك من خلال نشر المنصّات والحلول المصرفية التحولّية الحقيقية.

ومن جانبه، قال فرناندو موريلو رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: تتوافق رؤية «المشرق» مع مبادرة باكستان الرقمية، ونتطلع إلى استكشاف فصل جديد يشمل باكستان على خارطة توسعاتنا الاستراتيجية. كما نشيد بجهود بنك الدولة الباكستاني في وضع الأساس لتعزيز رقمنة القطاع المصرفي في البلاد وضمان تحوّله الشامل. ونهدف من خلال التعاون القوي إلى تأسيس ونشر منظومة رقمية في باكستان، مع ترسيخ بنية تحتية قوية وأُطر عمل مؤسّسية لإنجاز الخدمات الرقمية المبتكرة بسرعة وكفاءة.

وأضاف موريلو: ومع الحصول على ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية في باكستان، يلتزم «المشرق» بتحقيق القيمة والشمول المالي للعملاء، وتعزيز القطاع المصرفي المزدهر في البلاد. وستساهم مجموعة المشرق الشاملة من المنتجات المصرفية الرقمية مثل المشرق نيو ونيوباي ونيو بيزنيس في جعله أحد أكثر البنوك تقدماً على مستوى الدولة في باكستان.

وتأتي باكستان في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في عدد السكان البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك؛ حيث إنّ فيها حوالي 100 مليون شخص بالغ بدون حسابات مصرفية، مع نسبة تصل إلى 82% من النساء اللواتي لا يتلقّين أيّ خدمات مالية. وبحسب البنك الدولي، تبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 33 عاماً حوالي 63% من إجمالي السكان، بما يجعل هذه الشريحة هامة بالنسبة للمشرق. ومن المقرر أن يقدم «المشرق» عروضه المتميزة لتوفير إمكانات مبتكرة وتمكين العملاء في المناطق الريفية، مع التركيز على تحقيق الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء. كما يخطط «المشرق» للمساهمة في النشاط الاقتصادي في باكستان، من خلال زيادة الإقراض للشركات الصغيرة وتقديم القروض الاستهلاكية للأسر ذات الدخل المنخفض، وخاصة لسيدات الأعمال والشباب.

وبالإضافة إلى ذلك، يُخطط «المشرق» للاستثمار في البنية التحتية الريفية، ويشمل ذلك مؤسسات التمويل الصغيرة، وستساعد هذه المبادرات في زيادة وصول الجميع إلى الخدمات المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد عبر زيادة الإقراض. ومع تلبية الاحتياجات المميزة لعملائه في باكستان، سيضع «المشرق» خارطة طريق لتوجيه جميع عملياته المصرفية التي ستدخل الساحة المالية في باكستان لمدى سنوات قادمة.

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