39.62 % نمواً في معاملات السوق السكنية الرئيسية في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت نتائج تحليل أجرته شركة لوكسبيتات سوثبيز استند إلى بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نموًا في حجم المعاملات في السوق السكنية الرئيسية في دبي بنسبة 39.62٪ في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث (على أساس ربع سنوي) لتبلغ قيمتها 30.7 مليار درهم، وارتفع معدل أسعار العقارات في المناطق الرئيسية بنسبة 8.72٪ على أساس ربع سنوي ليبلغ 6.9 ملايين درهم. وقد تم بيع إجمالي 9836 وحدة سكنية في المناطق الرئيسية، بنمو نسبته 30.24٪ على أساس ربع سنوي.

وسُجّل متوسط سعر القدم المربعة الأعلى في جميرا باي بقيمة بلغت 6966 درهمًا، ووصل متوسط سعر العقار إلى 45.7 مليون درهم، على الرغم من بيع 14 وحدة فقط في الربع الرابع من عام 2022. وتم بيع الشقق في جميرا باي بمعدل 64.9 مليون درهم مما يعكس زيادة في معدل الأسعار بنسبة تصل إلى 297٪. وقد تركزت الأسعار الأعلى في مشروعي بولغري لايتهاوس وبولغري ريزورت وريزيدنسز. وقد شهدت جميرا باي طلبًا من قبل العديد من المستثمرين الذين يتطلعون إلى بناء منازلهم الخاصة بعد شراء قطعة الأرض، وبلغ متوسط مساحة قطعة الأرض في المنطقة 15474.67 قدمًا مربعة ومتوسط السعر 72 مليون درهم، ووصل إجمالي قيمة مبيعات قطع الأراضي في جميرا باي إلى 434 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2022. وبعد جميرا باي، سُجل متوسط سعر القدم المربعة الأعلى في نخلة جميرا وزعبيل.

اهتمام المستثمرين

وقال كريس وايتهيد، الشريك الإداري في لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: «شهد الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بالمناطق الرئيسية المحددة، مدفوعًا بشكل أساسي باهتمام المستثمرين بالمساكن ذات العلامات التجارية الفخمة، واستعدادهم لدفع أسعار أعلى من معدل السعر الوسطي خصوصًا في مناطق مثل جميرا باي. لقد تم التعاون مع المطورين عن كثب لتوفير أكبر عدد من الوحدات الجديدة التي تلبي طموحات وتطلعات ومتطلبات المستثمرين. وفيما يخص الفلل، يبحث المستثمرون عن وحدات مجهزة ومفروشة بالكامل في مناطق على شاطئ البحر مثل نخلة جميرا، حيث تم إبرام العديد من الصفقات التي زاد سعر بعضها عن 140 مليون درهم».

وفي حين بلغ إجمالي قيمة المبيعات 11 مليار درهم، استمرت نخلة جميرا في تحقيق النمو الأكبر في المبيعات بنسبة بلغت 117.36٪على أساس ربع سنوي، تليها البراري (99.48٪) وجزر جميرا (83.35٪). وقادت نخلة جميرا النمو في حجم المبيعات على الخريطة والمبيعات الثانوية بقيمة 7 مليارات درهم و4 مليارات درهم على التوالي. وفي حين بلغ عدد الصفقات 2085، شهدت مدينة محمد بن راشد العدد الأكبر من الوحدات المباعة على الخريطة في السوق الرئيسية، بينما تصدرت مرسى دبي السوق الثانوية بـ 835 وحدة.

السوق الرئيسية للشقق

استحوذت الشقق على أكبر نسبة من الوحدات المباعة، حيث بلغ إجمالي حجم المبيعات 24.08 مليار درهم بنمو نسبته 44.18٪ على أساس ربع سنوي، وزاد متوسط مساحة الشقق المبنية المباعة بنسبة 152.74٪. وتم بيع النسبة الأكبر من الشقق في منطقة الخليج التجاري، وكانت نخلة جميرا من ضمن المناطق الثلاث الأولى التي سجلت أعلى حجم مبيعات للشقق السكنية (8.47 مليارات درهم إماراتي)، تلاها الخليج التجاري (4 مليارات درهم)، ثم مدينة محمد بن راشد (3 مليارات درهم ). وقد ارتفع متوسط تكلفة الشقة في المنطقة الرئيسية بنسبة 93.37٪، وشكلت المبيعات على الخريطة 63.22٪ من إجمالي الوحدات السكنية المباعة في الربع الرابع من عام 2022.

سوق الفلل الرئيسي

ارتفع سوق الفلل الرئيسي من حيث حجم المبيعات بنسبة 14.42٪ وتم بيع العدد الأكبر من الوحدات (77 فيلا) في الإمارات ليفينج، ولكن حققت نخلة جميرا أعلى حجم مبيعات بقيمة 2.56 مليار درهم. وشكلت الفلل المباعة على الخريطة نسبة 62.6% من إجمالي الفلل المباعة في المناطق الرئيسية، وانخفضت أسعار الفلل بنسبة 29.75٪ مع تراجع متوسط سعر القدم المربعة بنسبة 26.10٪.

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