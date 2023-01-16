140 شركة عالمية تشارك في معرض الورق بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك أكثر من 140 شركة من كبريات الشركات العالمية في النسخة الثامنة من المعرض العالمي للورق، الذي تنظمه شركة الفرات للمعارض والمؤتمرات في إكسبو الشارقة، لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 21 - 23 فبراير 2023، بالتزامن مع الفعاليات العالمية لأسبوع اللب العالمي، التي تنظمها «الفرات» أيضاً، وتستضيفها مدينة دبي هذا العام لأول مرة بدلاً عن العواصم الأوروبية.

وذكر المهندس طارق الفقاس الرئيس التنفيذي لشركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات أن معرض الورق العالمي يستقطب باقة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، ونخبة كبيرة ومميزة من أبرز اللاعبين الإقليميين والمبتكرين، بهدف استعراض مجموعة واسعة من المنتجات الورقية والعلامات التجارية المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية المهمة في مكان واحد، وهو ما يتيح للزوّار اكتشاف أحدث اتجاهات السوق والتواصل مع كبريات الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في الصناعات الورقية المختلفة والصناعة المرتبة بها.

وتشهد الفعاليات عدداً من اجتماعات ولقاءات رجال الأعمال من أصحاب مصانع وتجار مادة اللب، التي تعتبر المادة الأساسية في هذه الصناعة، مع نخبة من كبار مصنعي وموردي الورق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المهتمين من أصحاب مصانع الرول، وكبار منتجي فوط الأطفال، ومنتجي الورق الصحي، ومنتجي الورق البني الخاص بالتغليف، وورق الطباعة، وما يتعلق بهما من خطوط إنتاج ومواد كيميائية وأحبار.

وأضاف الفقاس: إنه تم زيادة عدد الصالات هذا العام، حيث تم تخصيص صالتين، صالة (1) وصالة (3) بمساحة تزيد على 9 آلاف متر مربع لتحتضن أجنحة 140 شركة عالمية ينتمون لـ 27 دولة، متوقعاً زيادة عدد زوار المعرض هذا العام عن أعداد الزوار في نسخته السابقة، والتي تجاوز عددها تسعة آلاف زائر من 98 دولة، لافتاً إلى أن المعرض يتميز برعاية رئيسية من الشركة السعودية لصناعة الورق، وهي شركة الرائدة في مجال تصنيع الورق الصحي في المملكة والخليج.

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