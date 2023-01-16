مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية في رأس الخيمة حاضنة لتسريع نمو الشركات الصغيرة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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يكثف مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية في رأس الخيمة جهوده لإنشاء نظام بيئي لريادة الأعمال يمكن من خلاله للطلاب والخريجين والمجتمع بشكل عام تنفيذ أفكارهم التجارية.

تم إطلاق مركز ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في ربيع عام 2021، وهو مبادرة مشتركة بين مركز ريادة الأعمال التابع لكلية إدارة الأعمال ومركز كلية الهندسة للمعلومات والاتصالات وتعليم الشبكات والابتكار (ICONET). وتتوافق أنشطة مركز ريادة الأعمال مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم نمو 8000 شركة صغيرة ومتوسطة (SMEs) والشركات الناشئة بحلول عام 2030، وفقًا لوزارة الاقتصاد.

ويمكن للطلاب والخريجين احتضان شركاتهم الناشئة داخل مركز الجامعة الأمريكية برأس الخيمة لريادة الأعمال. وتوفر تراخيص مجانية للطلاب من خلال دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بالإضافة إلى مساحة مكتبية مجانية وتوجيهات ونصائح منتظمة من مرشدي الجامعة. كما يمكّن ICONET الطلاب من تقييم الجدوى الفنية، بالإضافة إلى ذلك يوفر المركز للطلاب خدمة مجانية لتقييم خطة العمل، وذلك باستخدام نظام التقييم المبتكر الذي تم تطويره داخليًا والمدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسمى SECURE.

وقال البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: «إدراكًا لحقيقة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري الاقتصادي لمعظم البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، أنشأت الجامعة مركز ريادة الأعمال لرعاية أفكار الأعمال واحتضان الشركات الناشئة. ويحتاج رواد الأعمال الناشئون إلى التوجيه والدعم لترجمة أفكارهم إلى مشاريع ملموسة وتحقيق الدخل منها. لدينا النظام والخبراء والموجهون لتوجيه رواد الأعمال الشباب لتطوير أفكارهم ونقلهم إلى السوق».

وقال الدكتور تحسين أنور، مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار، أستاذ مشارك، كلية إدارة الأعمال في الجامعة: «يهدف مركز ريادة الأعمال إلى بناء نظام إيكولوجي حيوي للابتكار التجاري من خلال جذب رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها أفكار جديدة في مختلف القطاعات. يدفع مجتمع الطلاب لدينا لتشرب الأفكار المبتكرة وتطوير الفطنة التجارية، والتي يمكن أن تساعدهم في مساعيهم ومهنهم المستقبلية».

مركز ريادة الأعمال مفتوح أيضًا لأولئك الذين لا ينتمون إلى مجتمع الجامعة. يمكن لأعضاء المجتمع من خارج AURAK احتضان شركاتهم الناشئة مع مركز ريادة الأعمال مقابل رسوم رمزية لاستخدام مرافق المركز ولكنهم يتلقون المزايا نفسها التي يحصل عليها الطلاب.

يمكن لأي طالب أو خريج أو عضو في المجتمع يرغب في الاحتضان مع مركز ريادة الأعمال التقدم عبر الإنترنت من خلال موقع الجامعة الإلكتروني لتسجيل رواد الأعمال | رائد الأعمال والابتكار (aurak.ac.ae). يتم تقييم الطلبات واستدعائها لتقديم عرض عمل لمديري مركز ريادة الأعمال وICONET، ويتم تقييم أفكار العمل وفقًا لمعايير محددة، ويتم إبلاغ رواد الأعمال المحتملين بالقرارات.

الشريك الرئيسي لمركز ريادة الأعمال هو دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ومع ذلك، فإنه يتعاون من حين لآخر مع المنظمات المحلية الأخرى لتعزيز تجربة المستخدمين.

يتماشى مركز ريادة الأعمال بشكل وثيق مع تعزيز منظومة موطن ريادة الأعمال التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة أخيرًا. وتم إطلاق مبادرة موطن ريادة الأعمال الأولى في نوفمبر 2021، مع 10 برامج مدعومة بأدوات رقمية وحلول تمويلية وحوالي 20 مليون درهم مقدمة من شركاء من القطاع الخاص. ويهدف البرنامج إلى إنشاء 20 شركة «يونيكورن» بقيمة مليار دولار وما فوق بحلول عام 2031.

ويعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعباً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لبيانات حكومية، فإن حوالي 95٪ من جميع الشركات في الإمارات العربية المتحدة هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتوظف ما يقرب من 90٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص وتسهم بأكثر من 60٪ في الناتج المحلي الإجمالي.

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