باقات رائعة للإقامة بفنادق دبي تثري «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق موسماً فريداً يتضمن مجموعة متميزة من التجارب المميزة بما فيها عروض التسوق والترفيه، وفعاليات فنون الطهي والمأكولات والكثير من الأنشطة الأخرى بالإضافة إلى باقة من عروض الفنادق الرائعة.

ويمكن التخطيط لإقامة ممتعة خلال مهرجان دبي للتسوق بفضل الباقات المذهلة التي تقدمها بعض الفنادق في المدينة والتي تناسب مختلف الميزانيات، والتي تشجع على الإقامة لمدة أطول في دبي، للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الكثيرة التي تقام خلال هذه الفترة مثل فندق ومنتجع أتلانتس النخلة، وأرماني دبي، وكراون بلازا، وتاورز روتانا، وجراند حياة دبي، والعنوان جراند كريك هاربور، وذا بالاس وسط المدينة دبي، وفندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي، والبندر أرجان، والبندر روتانا، وجراند كوزموبوليتان، ومنزل وسط المدينة دبي، وأوكسيدنتال الجداف، وإيبيس مركز التجارة العالمي، وإيبيس ون سنترال، ونوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي، وفيدا وسط المدينة دبي، وفيدا كريك هاربر، وفيدا تلال الإمارات، وراديسون بلو - مدينة دبي للإعلام، وفنادق العنوان في مواقع مختلفة في دبي.

ويستطيع الأشخاص أيضاً الاستفادة من العروض المذهلة لمهرجان دبي التسوق والحصول على عرض «احجز لمدة خمس ليالٍ وادفع ثمن ثلاث ليالٍ فقط» من أفضل الفنادق والمنتجعات في المدينة بما فيها، منتجع فورسيزونز دبي في جميرا بيتش، وريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، وجيه إيه ذا ريزورت، وفندق جيه إيه أوشن فيو.

كما يمكن الاستمتاع بالإقامة في مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات في دبي، مع إطلالات رائعة على معالم المدينة والعديد من الفعاليات المسائية المميزة، وتناول الطعام في أفخر المطاعم. حيث يتوفر عرض «الإقامة لمدة سبع ليالٍ والدفع مقابل خمس ليالٍ فقط» في فنادق نيكي بيتش ريسورت آند سبا، وفندق وأجنحة لا فيل سيتي ووك دبي، وسوفيتل دبي جميرا بيتش، وذا ريتريت نخلة دبي إم غاليري من سوفتيل، وسويس أوتيل المروج، وفندق وأبراج شيراتون خور دبي، وحياة سنتريك جميرا دبي، وأمواج روتانا - جميرا بيتش، وميديا روتانا دبي، وجيه إيه ذا ريزورت، جي إيه أوشن فيو، وموفنبيك جراند البستان دبي، والجداف روتانا سويت هوتيل دبي، وجنة مارينا للشقق الفندقية، وميركيور دبي، وإيدج كريك سايد، وسنترو برشا دبي من روتانا، وبارك ريجيس كريس كين دبي، وفورتشن ديرة، وفنادق روڤ في مواقع متعددة في جميع أنحاء المدينة.

وتقدم العديد من الفنادق الأخرى كذلك عروضاً لا يمكن تفويتها، منها 25 أورز دبي ون سنترال، وكوريو كولكشن باي هيلتون، وهيلتون دبي حبتور سيتي، وحبتور بالاس دبي، وفنادق ومنتجعات إل إكس آر، وكراون بلازا دبي مارينا، وروز ريحان من روتانا، وفندق وميديا ون.

ويمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع مهرجان دبي للتسوق حتى 29 يناير 2023، حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة. ويتضمن مهرجان دبي للتسوق هذا العام مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المفتوحة والمطاعم والكثير من التجارب الأخرى.

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