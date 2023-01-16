«أڤيڤا» تبرز مزايا التحول الرقمي الصناعي في تخفيض الكربون

المصدر: دبي ـ البيان

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يشارك بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس بسويسرا، وذلك بهدف التشجيع على التحول الرقمي في القطاع الصناعي لدعم تخفيض انبعاث الكربون ودعم العدالة الاجتماعية حول العالم.

وقال بيتر هيرويك: نتطلع هذا العام إلى لقاء قادة الحكومات والأعمال والمجتمع المدني في دافوس لمناقشة دور الشراكات العالمية ـ بما فيها الشراكات بين القطاع العام والخاص ـ في الاستفادة المنهجية والمستدامة من الموارد العالمية وتحقيق مستقبل أكثر عدالة لنا جميعاً.

وينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 تحت شعار «التعاون في عالم مشتت»، وبحسب تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2022، يرى قادة الحكومات والأعمال بأن عدم اتخاذ الإجراءات المناخية الصحيحة في الوقت المناسب هو التهديد الأبرز والذي يحتل المرتبة الأولى بين التهديدات طويلة الأمد التي تواجه الحياة وسبل المعيشة.

وقال هيرويك: أثبت التحول الرقمي مراراً دوره الفعال في تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في وجه الأزمات في كبرى المؤسسات الحكومية ولدى الشركات الصغيرة على السواء، إلا أن قدراته تتجاوز ذلك بكثير. ونحن الآن في منتصف الفترة الحرجة التي تسميها الأمم المتحدة بـ«عقد العمل». وللوصول إلى عالم أكثر مساواة وعدالة وتحقيق صافي الانبعاث الصفري، لا بد لنا من مواءمة استراتيجية الأعمال مع الانتقال إلى انبعاثات الكربون المنخفضة وتسريع العمل المناخي عبر أنشطة الأعمال الأساسية.

واختتم بالقول: «تعدّ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي ومشاركة البيانات والميتافيرس الصناعي عوامل بالغة الأهمية لتسريع تطوير الصناعات ذات الأثر المناخي الإيجابي في المستقبل».

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