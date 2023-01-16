انطلاق الندوات التعريفية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الـ 21

المصدر: أبوظبي- البيان

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انطلقت أولى الندوات التعريفية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الواحدة والعشرين في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على طبيعة برنامج الجائزة، ومدى أهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع القدرات التنافسية للشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

واستعرضت الندوة التعريفية التي قُدمت عن بعد عدداً من المواضيع والمحاور الرئيسية حيث قدم البروفسور هادي التيجاني، المنسق العام لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، شرحاً وافياً عن نموذج وبرنامج فعاليات الجائزة والجدول الزمني، وكيفية توثيق معنى التميز المؤسسي من منظور جميع المعنيين، بالإضافة إلى شرح الإطار العام لمعايير الجائزة ومنهجية قياس الأداء المتبعة من قبل المقيمين والمحكمين بالجائزة.

كما سلطت الندوة الضوء على القطاعات المُشاركة بالجائزة وفئات التكريم، إلى جانب المكتسبات التي يحصل عليها الفائزون والمشاركون على جميع المستويات، والخدمات المُقدمة من مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز.

وتتضمن الدورة الحالية فئات تكريمية جديدة، وهي جائزة أفضل مؤسسة في الابتكار المؤسسي، وأفضل مؤسسة في التحول الرقمي، وأفضل مؤسسة في إدارة الاستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث تؤكد الجائزة من خلال التركيز على محاور جديدة على دورها الرائد في نشر ثقافة الإبداع والجودة في الأداء، والارتقاء بمستوى الإنجازات في كافة المجالات والقطاعات.

وتستعد إدارة الجائزة في الفترة القادمة لتنظيم المزيد من الأنشطة والبرامج التدريبية والورش التعريفية التخصصية لزيادة الوعي بأهمية الجائزة وكيفية المشاركة فيها والشروط المطلوبة، وتم فتح باب التسجيل في هذه الدورة في نوفمبر 2022، وسيستمر استقبال الطلبات حتى 30 يونيو 2023، على أن يتم تسليم وثائق التقديم النهائية في سبتمبر 2023.

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