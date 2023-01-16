انطلاق فعاليات معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت أمس فعاليات الدورة التاسعة من معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» تحت شعار استكشاف الفرص المستقبلية في إدارة النفايات للوصول إلى الاقتصاد الدائري، والذي يقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بالتنظيم والشراكة الاستراتيجية مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، ويستمر حتى 18 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمعرض، عقد جلسة حوارية بعنوان «مساهمة المرأة في الإدارة المستدامة للنفايات»، بمشاركة متحدثين من جامعة زايد، وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تمت مناقشة دور المرأة في تنفيذ المشاريع التي تعنى في الاستدامة، وسبل تعزيز مكانة المرأة في قطاع إدارة النفايات، والتحديات التي تواجهها، فضلاً عن آليات تعزيز جوانب البحث العلمي في الجامعات لتشجيع المرأة على الانخراط في هذا المجال.

وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «يسرنا المشاركة في المعرض كمنظم وشريك استراتيجي في الحدث الذي يشكل منصة مثالية لاستقطاب نخبة من رواد الأعمال والخبراء والمختصين في مجال إدارة النفايات من مختلف دول العالم، لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحقيق الإدارة المستدامة للنفايات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال».

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