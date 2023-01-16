حمدان بن محمد: القطاع العقاري يتخطى نصف تريليون درهم للمرة الأولى

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي ضمن 3 أكبر مدن اقتصادية في العالم، حيث تخطى نصف تريليون درهم للمرة الأولى في2022 بنمو قياسي نسبته 76.5 % من حيث القيمة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بنمو قياسي نسبته 76.5 % من حيث القيمة.. القطاع العقاري في دبي يختتم 2022 متخطياً النصف تريليون درهم للمرة الأولى... الأداء الاستثنائي للقطاع يعكس رؤية محمد بن راشد في جعل دبي ضمن 3 أكبر مدن اقتصادية في العالم.. ويبرز مدى ثقة المستثمر العالمي في اقتصادها".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز