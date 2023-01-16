20 ألف درهم جوائز أسبوعية في ميركاتو أثناء مهرجان التسوق

المصدر: دبي - البيان

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بات مهرجان دبي للتسوّق أكثر من مجرّد فترة حسوم وعروض، إذ يقدّم بالإضافة إلى ذلك فعاليات ترفيهية عالمية مبهرة تُشعل فيها الحياة في كلّ ركن. وقد بات هذا المهرجان علامة فارقة يعيشها سكان دبي وزوارها للاستمتاع بأجمل العروض والفعاليات فكل متسوق يتسوق بمبلغ 200 درهم سيحظى بفرصة ربح جائزة قيمة عبارة عن 20،000 درهم أسبوعياً.

واستضاف ميركاتو في فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ28 فعالية «يوم من المرح العائلي» واستمتع الجميع بالعرض الرائع، وعرض الرقص الروسي التقليدي بالإضافة إلى عرض السحر، إذ تعد هذه العروض من أجمل العروض الأسبوعية التي يستضيفها مسرح ميركاتو وتمتاز بالزي الروسي الملون التقليدي والإيقاعات والحركات المستوحاة من مهارات السيرك الروسية بالإضافة إلى عرض السحر الروسي الذي أبهر الأطفال.

ويقدم ميركاتو حسوماً كبيرة تتراوح بين 25% و75% على أشهر الماركات، ويتيح لزواره فرصة المشاركة في السحب على الجوائز الكبرى التي أعدها ميركاتو للمتسوقين بالتعاون مع مركز تاون سنتر جميرا الشقيق لميركاتو فمقابل كل 200 درهم ينفقونها، يمكن للزوار الفوز بجائزة نقدية أسبوعية قيمتها 20,000 درهم أسبوعياً. وينبض مسرح وأروقة ميركاتو بالحياة مع العروض المسرحية والترفيهية التي تحمل الزوار معها في جولة حول العالم لعدة بلدان مثل إفريقيا، وإيطاليا، وروسيا، وبيلاروس ومنغوليا وستطغى أجواء المهرجان في جميع أنحاء ميركاتو حيث ورش عمل الأطفال والعروض الجوالة التي ستضفي أجواء البهجة والمرح مع مشاهدة العرض المنغولي الشيق وعرض الشارع الثنائي كاسولينا.

وتتواصل عروض التسوق والفعاليات الترفيهية في ميركاتو، في مهرجان دبي للتسوق لغاية 29 يناير، إذ يقدم ميركاتو عروضاً حية يومياً تسهم في جلب عدد من الزوار الذين ينبهرون بالعروض.

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