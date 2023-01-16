«إينوك» تفتتح محطة خدمة في منطقة الطوار

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت مجموعة إينوك محطة خدمة جديدة في منطقة الطوار 1، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التزوّد بالوقود في المنطقة السكنية والسائقين على شارع القدس.

وتتخذ المحطة الجديدة موقعاً استراتيجياً مهماً، فهي تقع قبالة محطة خدمة أخرى جرى تدشينها، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي على شارع القدس في وقت سابق من العام الجاري، مما يتيح لمحطة الطوار تلبية احتياجات السائقين على جانبي شارع القدس.

وتقع منطقة الطوار 1 على مقربة من مطار دبي الدولي، وهي تتربع وسط عدة مناطق سكنية مكتظة مثل القصيص والمحيصنة وهور العنز، حيث توجد كل المرافق العامة الأساسية مثل المدارس والحدائق والمستشفيات والمصارف على مسافة قريبة مشياً على الأقدام.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: نحرص في إينوك على مواصلة استراتيجيتنا الرامية للتوسع في قطاع التجزئة، بهدف توفير كل دعم ممكن للبنية التحتية لقطاعي التجزئة والطاقة ضمن دولة الإمارات، ومن دواعي سرورنا أن نعلن عن افتتاح محطتنا الجديدة في منطقة الطوار 1، التي تقع مقابل محطة خدمة أخرى عملنا على تدشينها في وقت سابق من هذا العام، سعياً لتلبية احتياجات السائقين على جانبي الطريق من خدمات التزوّد بالوقود وشراء البقالة، فضلاً عن تخديم أفراد المجتمع المقيمين، ضمن المنطقة وبجوارها.

وتمتد المحطة الجديدة على مساحة 40,006 أقدام مربعة، وتضم ساحة للتزوّد بالوقود، فيها 4 حارات و8 مضخات حديثة لتعبئة الوقود مع خراطيم قابلة للسحب، بما يتيح تزويد الوقود من كلا جانبي السيارة. زودت المحطة بـ 6 خزانات وقود بسعة 12 ألف جالون ومحطة لشحن السيارات الكهربائية ومتجر «زووم»، وشيدت المحطة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وتماشياً مع أفضل معايير البناء الحديثة، كما زودت بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة.

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