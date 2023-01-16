صفقة كبيرة على "العالمية القابضة" في سوق أبوظبي بقيمة 3.37 مليار درهم

المصدر: وام

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات اليوم، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم "العالمية القابضة".

ووفق بيانات السوق فقد تم تنفيذ الصفقة على 8.3 مليون سهم بقيمة جاوزت 3.37 مليار درهم بسعر 406 دراهم للسهم الواحد.

يذكر أن الصفقة المنفذة تعد أول صفقة كبيرة يشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري 2023.

وخلال العام المنصرم، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.

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