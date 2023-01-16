انطلاق الدورة الـ 19 لمعرض العقارات الدولي 12 فبراير في دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة عشرة من معرض العقارات الدولي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي .

ويهدف المعرض إلى توفير منصة مثالية للمستخدمين النهائيين من المستثمرين والمشترين، تساعدهم على إيجاد العقارات التي يتطلعون لامتلاكها.

ويشارك في المعرض هذا العام دول عدة أبرزها الولايات المتحدة الامريكية، والمملكة المتحدة، وتركيا، وقبرص، والبرتغال، وباكستان، والهند والعديد من الدول التي تتميز بمنح محفزات للمستثمرين المهتمين.

ويعد المعرض أكبر منصة لبيع العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية، حيث يسمح ببيع التجزئة وشراء العقارات المحلية والدولية ويتيح للعارضين فرصة عرض وبيع مشاريعهم التجارية والسكنية، ضمن بيئة استثمارية، ويوفر للزوار من الراغبين بالاستثمار، الفرص المثالية لاكتشاف أفضل الاستثمارات المحلية والدولية في السوق العقاري، إلى جانب الاستفادة من العروض الحصرية والخصومات التي تقدمها الجهات المشاركة بالمعرض.

ويتيح المعرض للمشاركين من المسؤولين الحكوميين، وكبار مطوري العقارات، وكبريات الشركات العقارية داخل الدولة وخارجها، ومؤسسات التمويل، والبنوك، والمستثمرين، فرصة الاطلاع والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.

ويقدم "معرض العقارات الدولي" للمشاركين باقة من الفعاليات، أبرزها المؤتمر الرئيسي الذي يضم جلسات حوارية تشارك فيها نخبة من المهنيين العقاريين وصناع القرار والمطورين العقاريين وكبار المسؤولين الحكوميين، بهدف تبادل الآراء والخبرات والمعارف حول آخر المستجدات والاتجاهات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، واللوائح الحكومية الجديدة، فضلاً عن تنظيم اجتماعات للشركات، وزيادة فرص إبرام الصفقات العقارية والمبادلات التجارية في المستقبل.

وينظم المعرض ورش عمل وحلقات تدريبية للمهتمين والعاملين في القطاع العقاري، يتم خلالها الاطلاع على مستجدات القطاع من أفكار واتجاهات واستراتيجيات، ما يسهم في تطوير المهنيين واكتساب فهم أفضل للبيئة التنافسية العقارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز