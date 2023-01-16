مصادر مطلعة لـ«البيان»: 3 شركات تأمين وطنية مدرجة تدرس الاندماج وتشكيل مؤسسة عملاقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مصادر مطلعة عن أن 3 شركات تأمين وطنية بدأت مفاوضات مكثفة للاندماج فيما بينها لتشكيل مؤسسة تأمينية عملاقة، من المرجح أن تكون الأكبر على مستوى دولة الإمارات.

وقالت المصادر لـ«البيان» إن المفاوضات بين الشركات، وكلها شركات مدرجة في السوق المالي، تحظى بدعم وتشجيع الجهات الحكومية المعنية، نظراً لأهمية قطاع التأمين في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، والحاجة إلى وجود مؤسسات تأمين وطنية ضخمة قادرة على تلبية الاحتياجات التأمينية الكبرى، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد المحلي. وأكدت المصادر أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً، وذلك مع شروع الشركات الثلاث في إجراءات الفحص النافي للجهالة، والذي يشمل عمليات تدقيق شاملة لأوضاع كل من الشركات، لضمان دقة تقييم أوضاعها قبل المضي قدماً في استكمال اتفاق الاندماج بشكل نهائي.

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