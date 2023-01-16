791 ألف بيان جمركي أنجزتها مراكز دبي البرية 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت إدارة المراكز البرية في جمارك دبي 791 ألف بيان جمركي، خلال عام 2022، ونجح ضباط التفتيش والمفتشين بالمراكز التابعة للإدارة في ضبط 574 ضبطية، كما تعامل مركز جمارك حتا مع 586920 مركبة، و78696 شاحنة، وسجل عدد البطاقات الجمركية للمركبات الآلية (vcc) التي أنجزها مركز جمارك الميناء الجاف 254118 بطاقة.

واستهل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، برنامج زيارات المراكز الجمركية لعام 2023، بزيارة إدارة المراكز الجمركية البرية، حيث أكد حرص جمارك دبي على تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الأداء في مراكزها الجمركية، لافتاً إلى المتابعة ميدانياً وعلى مدار الساعة لتطور سرعة الإنجاز والخدمات الجمركية.

واطلع وفريق القيادة في الدائرة خلال الجولة الميدانية على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجمركية وتسهيلات التفتيش المقدمة للمتعاملين في مركزي جمارك دوكامز - المنطقة الحرة لاستيراد وإعادة تصدير السيارات - ومركز جمارك الميناء الجاف لضمان الإنجاز السريع للمعاملات الجمركية، كما اطلع على تطور الأداء الجمركي والارتقاء بسرعة الإنجاز لتعزيز الدور الحيوي لجمارك دبي في دعم نمو التجارة، وجذب المزيد من المستثمرين إلى القطاع التجاري، لتحقيق رؤية دبي في الوصول بقيمة التجارة إلى تريليوني درهم.

وقال مصبح: «نؤدي في جمارك دبي دوراً حيوياً في تقديم خدمات وبرامج جمركية ذكية، تمكن المتعاملين من إنجاز كل معاملاته من أي مكان وفي وقت قياسي، حيث بلغت نسبة سعادة العملاء عن خدمات الدائرة الذكية 99 %، وهو ما ينعكس إيجاباً على زيادة المبادلات التجارية، كما تواكب المراكز الجمركية في دبي ما تشهده حركة السياحة والسفر من تطور مستمر يعكس قدرة الإمارة على جذب السياح من كل أنحاء العالم، لذلك نعمل على تطوير قدراتنا باستمرار لتلبية احتياجات حركة السياحة والسفر من خلال الارتقاء الدائم بقدرات الموارد البشرية ليظل الضباط والموظفون الجمركيون في أعلى مستويات الجاهزية بما يدعم تدفق المسافرين والسياح وتأمين دخولهم إلى الدولة دون تأخير».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز