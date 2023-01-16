مؤسسات دولية تدعم تمويل تحول الطاقة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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اختتمت أمس اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وتناولت المناقشات تحديات الطاقة والجهود العالمية لمواجهة تحديات المناخ قبيل استضافة الإمارات لمؤتمر «كوب 28». وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ المصري لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 27»، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة أهمية تمويل مشروعات الطاقة بشروط ميسرة تشمل البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.

وأوضح - خلال مشاركته في جلسة تسريع تمويل التحول في مجال الطاقة، أن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ستساعد في تمويل عملية التحول في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن مؤتمر شرم الشيخ استهدف توفير طاقة نظيفة وآمنة بوصفه أحد أهداف التنمية المستدامة.

مؤكداً وجود اهتمام كبير بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة خصوصاً في ظل أزمة الطاقة الحالية. وأضاف محيي الدين، إن عملية تسريع تمويل التحول العادل في قطاع الطاقة يجب أن تتم من خلال تنويع مصادر الطاقة واتباع نهج شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتحول إلى جانب البعد البيئي.

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