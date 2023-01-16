73 % قفزة مبيعات العقارات التجارية في دبي 2022

المصدر: دبي - بشار باغ ، رويترز

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عززت دبي جاذبيتها كمركز تجاري واستثماري عالمي العام الماضي، ما انعكس إيجاباً على قطاع العقارات التجارية الذي سجل نمواً بـ 73 % في قيمة المبيعات و30 % في عدد الصفقات خلال 2022 فيما توقعت شركة «بترهومز» العقارية تواصل انتعاش سوق العقارات في الإمارة خلال العام الجاري.

وخلال العام الماضي، سجلت العقارات التجارية التي تشمل المكاتب والمحلات مبيعات بقيمة 4.5 مليارات درهم قيمة 3034 صفقة مقارنة بنحو 2.6 مليار درهم قيمة 2335 صفقة في 2021.

وارتفعت مبيعات المكاتب من 1850 صفقة بقيمة 2 مليار درهم في 2021 إلى 2246 صفقة بقيمة 3.2 مليارات درهم خلال 2021، فيما سجلت مبيعات المحلات العام الماضي 788 صفقة بيع بقيمة 1.3 مليار درهم مقابل 485 صفقة بقيمة 651 مليون درهم في 2021.

وحلت صفقة بيع 12706 أقدام مربعة من المساحات المكتبية في منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى ضمن قائمة أضخم صفقات بيع المكاتب في دبي 2022 بقيمة بلغت 42.6 مليون درهم، تلتها 3 صفقات أيضاً في منطقة برج خليفة شملت صفقة بـ 42 مليون درهم لـ 11187 من المساحات مكتبية وأخرى بـ 33 مليون درهم للمساحة نفسها.

واحتلت الخليج التجاري المرتبة الأولى على مستوى المناطق في عدد وقيمة صفقات بيع المكاتب في دبي 2022، وسجلت 965 صفقة بقيمة 1.3 مليار درهم ومن حيث قيمة مبيعات المكاتب احتلت منطقة برج خليفة المرتبة الثالثة بـ 376 مليون درهم قيمة 31 صفقة، أما من حيث عدد الصفقات فكانت المرتبة الثالثة من نصيب البرشاء هايتس التي سجلت بيع 155 صفقة بقيمة 169 مليون درهم.

إلى ذلك، توقعت بترهومز، تواصل ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الإمارة العام الجاري بعد عام قياسي زاد فيه إجمالي الوحدات المباعة أكثر من 60 % في إجمالي.

وقال ريتشارد ويند العضو المنتدب بمجموعة بترهومز لوكالة رويترز إن من المتوقع أن ترتفع الأسعار حوالي 5 % هذا العام بعد صعودها 11 % في 2022.

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