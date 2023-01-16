مراكز التسوق في دبي تكافئ الزوار بعروض نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الأسواق التجارية ومراكز التسوق في دبي مجموعة من الفعاليات والعروض التسويقية، وتسابقت المحلات التجارية في إطلاق مكافأة الزوار بباقة من العروض والخصومات لتنشيط الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تواصلت الفعاليات الترفيهية والتجارب الحصرية أمس في أنحاء الإمارة ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان دبي للتسوق، وتضمنت العروض والحفلات الفنية والموسيقية بما يعزز دبي وجهة للفعاليات والتسوق والتجزئة والسياحة ويشجع على استقطاب المزيد من السياح من أنحاء العالم.

وقدمت العديد من المحلات التجارية باقات واسعة من التنزيلات على مجموعة من السلع الاستهلاكية والمنتجات والهدايا والملابس والمفروشات والأحذية والساعات والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية كما شملت التخفيضات العديد من أشهر العلامات التجارية فيما تواصلت الجوائز القيمة لسعداء الحظ.

وتستمر الفعاليات الترفيهية والتسويقية في المراكز التجارية والأسواق المفتوحة في استقطاب الزوار من داخل الإمارة وخارجها ضمن أجندة حافلة أطلقها المهرجان على مدار 46 يوماً تستمر حتى 29 يناير الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز