نمو سوق التجزئة في دبي يدفع توسع الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي افتتاح الفرع الثالث عشر لمجموعة «ديمبل» للتجزئة الهندية، ويقع المتجر الجديد في منطقة مينا بازار بر دبي، وتعد «ديمبل» شركة متخصصة في البيع بالجملة والتجزئة، واستيراد وتصدير مختلف الملابس والمنسوجات والمنتجات الجاهزة عالية الجودة.

وقال سوريش مانغناني، مدير مجموعة «ديمبل»: تأسست ديمبل في عام 2005، وحققنا في الفترة نجاحات مذهلة في دبي مكنتنا من التوسع، وبعد نجاح 12 منفذاً في الإمارات، افتتحنا منفذاً آخر في قلب دبي وهو مينا بازار بر دبي. وأضاف مانغاني: قربنا من عملائنا كان في صدارة أهداف «ديمبل» وإطلاق متجرنا الجديد في مينا بازار، بر دبي لا يوسع من نطاق وجودنا فحسب، بل يجعلنا نقترب خطوة من تحقيق مجتمع جديد. لا يزال لمس المنتجات والإحساس بأقمشتها من العوامل المهمة حينما يتعلق الأمر بتسوق الأزياء، ونحن نتكيف ونلبي المتطلبات المتنوعة لعملائنا. من خلال الالتزام برغباتهم وتفضيلاتهم وتلبية مطالبهم دائمة التطور للحصول على تجارب علامة تجارية عالية، ونواصل رحلتنا المتميزة، وسنظل ملتزمين ونستمر في تعزيز وجودنا من خلال تقديم قيمة استثنائية للعملاء.

وقال براكاش جورناني، مؤسس ديمبل: لقد بدأنا أول منفذ لنا في دبي بأربعة تنفيذيين للمبيعات ومدير واحد، وبفضل الله، لدينا اليوم 120 مدير مبيعات و35 خياطًا وعشرة مديرين يعملون معنا لإعطاء الجودة العالية والخدمات لعملائنا الكرام.

تعتقد مؤسسة ديمبل بأن احتياجات العميل أهم شيء ونحن كفريق واحد نحاول تلبية جميع رغبات عملائنا. اليوم يسعدنا أن نعلن عن متجرنا الجديد في مينا بازار، بر دبي والتي لم تكن ممكنة إلا بفضل عملائي وعمل فريقي الجاد.

وتتمتع ديمبل بأكثر من 18 عاماً من الخبرة، وأصبحت ديمبل فاشن متنفساً وقوة دافعة للصناعة من خلال منظورها المبتكر وسياسات الجودة. منذ اليوم الأول لتأسيسهم، قاموا بإدخال كل حماستهم في الإثنية وعكسوا روح هذه الإثارة في منتجاتهم التي يقدمونها كملابس زفاف.

احتلت ديمبل فاشن مكانتها المذهلة في عالم الموضة، في الإمارات من خلال افتتاح متجرها الثالث عشر بنجاح. اليوم ليس بعيداً عندما سيعلنون عن افتتاح متجرهم الجديد. حيث يعدون عملاءهم بأن «الحياة ليست مثالية ولكن ملابسك يمكن أن تكون».

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