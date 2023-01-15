«بترهومز»: تواصل ارتفاع أسعار عقارات دبي 2023

المصدر: دبي – رويترز

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توقعت بترهومز، إحدى أكبر شركات الاستشارات العقارية في دبي، تواصل ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الإمارة 2023 بعد عام قياسي زاد فيه إجمالي الوحدات المباعة أكثر من 60 %.

وقال ريتشارد ويند العضو المنتدب بمجموعة بترهومز لرويترز إن من المتوقع أن ترتفع الأسعار حوالي 5 % هذا العام بعد صعودها 11 % في 2022.

وشهد قطاع العقارات في دبي طفرة في 2020 مع إعادة فتح المدينة خلال الجائحة قبل معظم المدن الكبرى ومع اقتناص المشترين الأثرياء للوحدات الفاخرة، ما عزز القطاع الذي شهد تباطؤاً منذ انهيار أسعار النفط في 2014 و2015.

واحتل الروس المرتبة الأولى بين المشترين غير المقيمين لدى شركة بترهومز في 2022 إذ كان نصيبهم 15 % من المعاملات، يليهم البريطانيون بنسبة 12 بالمئة، والهنود 11 بالمئة، والإيطاليون 7 % والفرنسيون 4 %.

وقالت بترهومز في تقرير إن المشترين من باكستان جاؤوا في المرتبة السادسة واللبنانيين في السابعة والصينيين في الثامنة، بينما جاء المشترون من الولايات المتحدة وكندا في التاسعة وقرغيزستان في المرتبة العاشرة.

وتدفق الروس بعد الحرب في أوكرانيا واشتروا عقارات في بعض المناطق الأكثر رواجاً في دبي مثل نخلة جميرا ووسط المدينة.

ومن بين المقيمين في دبي، كان الهنود أكبر المشترين، يليهم البريطانيون والروس والإيطاليون والكنديون. ويمثل الأجانب غالبية سكان الإمارات.

وأفاد تقرير بترهومز أن حجم مبيعات الشقق ارتفع 73 % العام الماضي، في حين سجلت مبيعات الفيلات، التي قادت بداية التعافي في 2020، ارتفاعاً نسبته 3 % فقط، ويرجع ذلك في الغالب إلى «قلة المعروض سواء بالنسبة لسوق الوحدات الجاهزة للتسليم أو تحت الإنشاء».

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