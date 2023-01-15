5308 استشارات قدمتها اقتصادية رأس الخيمة لرجال الأعمال في 2022

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تقديم مكتب الشؤون القانونية 5308 استشارات قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين في عام 2022، في إطار التزامها توفير الدعم القانوني لمجتمع الأعمال بالإمارة، عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي، كما تم الفصل في 2498 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى عبر «لجنة تظلمات المتعاملين».

وأوضح أحمد المساح الخبير القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، قام مكتب الشؤون القانونية في الدائرة بتصديق 1102 عقد، والرد بالإفادة على 66 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ مجملها 432 شكوى، وفي إطار التوعية وتعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة نظم المكتب (6) ورش توعية في العام المنصرم، ونشر 52 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة.

وأكد المساح، أن الدائرة قامت بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحياد والعدل والشفافة تجاه المستثمرين بالنظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم في الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.

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