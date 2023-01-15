غرفة عجمان تطلع على الخطط التطويرية لأعضائها خلال 2023

المصدر: عجمان – البيان

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زار وفد من غرفة عجمان مصنع غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية في مدينة مصفوت، بهدف تنمية التعاون المشترك ورصد المقترحات والأفكار الداعمة لتعزيز تنافسية وجاذبية القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان، وذلك تعزيزاً لجهود غرفة تجارة وصناعة عجمان في التواصل المباشر وتوطيد العلاقات مع أعضائها من الشركات والمصانع.

ترأس وفد الغرفة عبدالله عبد المحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، واستقبل الوفد جاسم العسكري المدير التنفيذي لمصنع غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، حيث قام الوفد بجولة ميدانية للاطلاع على أقسام المصنع وخطوط الإنتاج والخطة التطويرية، ورؤية المصنع التسويقية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عبدالله عبد المحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، أن غرفة عجمان تعتمد خطة زيارات مكثفة لأعضائها من الشركات والمصانع خلال العام 2023 بهدف توفير قناة للتواصل والترويج لخدمات الغرفة من جانب ورصد المقترحات والتحديات ووضع الحلول المشتركة لها من جانب آخر بما يدعم استمرارية ونمو الأعمال.

منصة

واستعرض نبذة حول منصة «إشعار» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني www.eshaar.ae، والتي توفر قناة مستدامة تمكن أصحاب الأعمال من مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم لتنمية الاقتصاد وتعزيز جودة الخدمات الحكومية والمشاركة في تصميم خدمات استباقية تواكب متطلبات أصحاب الأعمال والمستثمرين، كما تناول بالشرح منصة «فرص» والتي تمثل أحد القنوات الفعالة لتنمية الصادرات ودعم المنتجات المحلية عبر رصد وتحليل احتياجات الأسواق الخارجية واكتشاف الفرص التصديرية لدول العالم عبر الموقع الإلكتروني «uaechambers.com»، كذلك شهدت الزيارة مناقشة فرص المشاركة في المعارض المتخصصة داخل وخارج الدولة.

حرص

من جانبه وجه جاسم العسكري، الشكر إلى غرفة عجمان على حرصها بالتواصل الدائم وفتح آفاق للمشاركة في معارض خارجية، موضحاً أن مصنع غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية شارك أخيراً تحت مظلة غرفة عجمان في المعرض الدولي ـ MIHAS للأغذية في ماليزيا، الأمر الذي عزز من فتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات المحلية.

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