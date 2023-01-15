1.5 مليار درهم تداولات الكوريين بسوق أبوظبي خلال 10 سنوات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناهزت تداولات المستثمرين من جمهورية كوريا في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.5 مليار درهم "بيعاً وشراءً" خلال الفترة من 2013 - 2022.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، حقق المستثمرون من كوريا مشتريات في سوق أبوظبي بأكثر من 972.9 مليون درهم خلال العشرة سنوات الماضية، مقابل مبيعات بنحو 514.5 مليون درهم بصافي استثمار جاوز 458.3 مليون درهم كمحصلة شراء.

وتداول المستثمرون من كوريا على أكثر من 235.9 مليون سهم "بيعاً وشراءً" في سوق أبوظبي خلال العشرة سنوات الماضية، حيث قاموا بعمليات شراء لنحو 140.6 مليون سهم مقابل عمليات بيع لنحو 95.2 مليون درهم بصافي استثمار 45.4 مليون سهم كمحصلة شراء.

ونفذ المستثمرون من كوريا نحو 21 ألف و100 صفقة "بيعاً وشراءً" خلال العشرة سنوات الماضية منها 11 ألفا و924 صفقة شراء مقابل 9 آلاف و176 صفقة بيع بصافي استثمار 2748 صفقة كمحصلة شراء.

وبحسب الرصد، جاء المستثمرون من كورياً في قائمة أكبر 20 جنسية غير عربية مستثمرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العشرة سنوات الماضية.

وتشير إحصائيات سوق أبوظبي إلى سيطرة النزعة الشرائية على المستثمرين من كوريا لاقتناص الفرص المتاحة في السوق لا سيما بعد التطورات الملحوظة التي شهدها سوق أبوظبي وسط زخم عمليات الإدراج الجديدة وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز