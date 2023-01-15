«ديوا» شريك داعم لأسبوع أبوظبي للاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في أسبوع أبوظبي للاستدامة، بصفتها الشريك الداعم لحفل الافتتاح الرسمي للحدث الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في الفترة من 14 إلى 19 يناير الجاري، تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر كوب28»، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويلقي معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلمة رئيسة في اليوم الثاني من فعاليات «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة» بعنوان «الاستدامة محور رئيس وقصة نجاح لدولة الإمارات»، حيث يسلط الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.

وأكد الطاير حرص الهيئة على دعم الفعاليات الوطنية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة، مشيراً إلى أن رعاية الهيئة لأسبوع أبوظبي للاستدامة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين «ديوا» و«مصدر»، مشيراً إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تنظمه «مصدر»، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، يسهمان بدور كبير في تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة.

وأضاف: أسهمت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من الدول الرائدة في إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الطموحة التي تساعد على مكافحة الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغير المناخي، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي بالتوازي مع الاستدامة البيئية. ويسعدنا أن نكون شركاء أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يدعم هذا العام استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 28» خلال نوفمبر المقبل.

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