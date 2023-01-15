18 فائزاً في «عروض الشارقة للتسوق»

المصدر: الشارقة - البيان

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استهلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، موسم الربح الوفير الذي تقدمه «عروض الشارقة للتسوق» المتواصلة فعالياتها في مدن ومناطق الشارقة كافة، في الحفل الأول لانطلاق سحوب العروض، الذي أقيم مساء أول من أمس في مركز «ميغا مول الشارقة»، راسمة البسمة على وجوه 18 فائزاً من المتسوقين بقسائم مشتريات وتذاكر سفر، إلى جانب تمتعهم بالعديد من التجارب الاستثنائية، منها التخفيضات الكبرى.

وفاز بالجائزة الكبرى عبدالرحمن عماد من المملكة الأردنية بقسيمة مشتريات قيمتها عشرة آلاف درهم، كما تضمنت الجوائز أربع قسائم بقيمة خمسة آلاف درهم لكل قسيمة كانت من نصيب (زمزم عبدالله وكرستين كساب ونزار سيد وفاطمة حسن)، بالإضافة إلى 13 محظوظاً فازوا بثماني قسائم مشتريات بقيمة 2500 درهم وخمس تذاكر سفر سياحية.

وأعربت هناء السويدي رئيسة قسم المهرجانات والعروض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تهانيها للفائزين بالسحوب الأولى للعروض، متمنية الحظ الوفير لكل المتسوقين بالفوز، وداعية الجمهور إلى تكثيف عمليات التسوق ليكون لهم نصيب أكبر بالفوز بالجائزة الكبرى التي ستنظم يوم 29 يناير الجاري على سيارة إنفينيتي Q5 موديل 2023.

من جهتها، أشارت عائشة الزرعوني عضو لجنة السحوب في عروض الشارقة للتسوق، إلى أن إسعاد المجتمع جزء من الأهداف التي تسعى الغرفة إلى تحقيقها عبر هذه المبادرات، التي تحرص على تنظيمها وتنويع برامجها في مدن ومناطق الشارقة كافة، داعية جمهور المتسوقين وزوار الإمارة إلى اغتنام هذه الفرصة للاستفادة من باقة الحسوم المقدمة.

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