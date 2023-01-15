الإمارات رائدة في تنظيم المعارض الدولية

المصدر: استطلاع - عصام الدين عوض

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أكد مشاركون في معرض «ستيل فاب 2023» للأعمال المعدنية الذي اختتمت النسخة الـ 18 منه مساء الخميس الماضي في مركز إكسبو الشارقة، لـ «البيان»، أن الإمارات أضحت من الدول الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات الدولية.

كما أن المعرض مثّل فرصة ومنصة جيدة لعرض آخر منتجاتهم وآلاتهم وماكيناتهم الحديثة التي تم توريدها من دول متعددة، مزودة بأحدث الابتكارات التكنولوجية في صناعة المعادن والصلب وقص الحديد، حيث عرضت 200 شركة تمثل 33 دولة من نخبة المُصنعين والمُوردين العالميين.

عدد المشاركين

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض «ستيل فاب 2023» في دورته الثامنة عشرة كان الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط مشاركة دولية واسعة من 200 شركة تمثل 33 دولة من نخبة المُصنعين والمُوردين العالميين، وضمت أجنحته أكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية.

كما تم تخصيص المعرض للتجار والمهنيين المهتمين في مجال الحديد والصلب ومشتقاته، كما أن عدد المشاركين في تلك الدورة زاد بـ 40 % على الدورة السابقة، إضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل المصاحبة للمعرض ومسابقات وجوائز للمهنيين في ذلك المجال، كما يعد فرصة لأصحاب الشركات من أجل عرض منتجاتهم للزائرين.

من جهته، قال خليل أبو شندي مدير المبيعات في شركة عتاد الدولية والتي تمثل شركات أوروبية من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والصين متخصصة في مجال اللحام والعدد الصناعية والماكينات:

إن هناك تطوراً في مجال صناعة ماكينات قص الحديد والصلب، ونحن متفائلون بالمجال الصناعي في الإمارات بفضل دعم القيادة الكبير للمستثمرين الأمر الذي أدى إلى جذب الاستثمار والمستثمرين للدولة، وأسهم في إحداث نهضة عمرانية غير مسبوقة.

وأردف: رغم الركود العالمي إلا أننا في الإمارات لم نشعر بذلك، فمنذ 15 عاماً ونعمل في مجال تصنيع الماكينات، حيث مقر الشركة بمنطقة القوز في دبي ، مبيناً أن حجم مبيعات الشركة يعد جيداً مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث تطور بـ 35 %.

وأفاد جلادستون بي من شركة أي بي بي لصناعة الروبوتات ومقرها في منطقة القوز بدبي منذ أكثر من 15 عاماً، وهي شركة متخصصة في صناعة الروبوتات متعددة الاستخدامات، بأن لدى شركته أكثر من 1000 روبوت في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك إقبالاً عليها من العديد من دول الشرق الأوسط، كما أن سعر الروبوت الواحد 25 ألف دولار، مبيناً أنه خلال العام الماضي تم بيع 100 روبوت بما يقارب 9 ملايين دولار.

زخرفة المعادن

بدروه، قال سامح زيان مدير شركة دورما التركية ولديها وكلاء في الإمارات والسعودية : إن الشركة متخصصة في عملية تشكيل المعادن وثني وتخريم الحديد وقصه وزخرفته بأشكال متعددة، كما ننتج مجموعة من مكائن تخريم الحديد على أشكال متنوعة بتصميمات فريدة، وأوضح أن المشاركة تعد الثانية عشرة في المعرض، الذي أضحى معرضاً عالمياً مرموقاً.

أما غسان الفضلي من شركة الكمال من المملكة العربية السعودية فأكد أن تلك المشاركة في المعرض تعد الخامسة، كما أن الشركة تنتج العديد من المكائن، ولعل أبرزها ماكينة اللحام بالليزر بأحجام مختلفة، كما أن هناك إقبالاً واسعاً من مختلف المستثمرين والتجار للمعرض والذي يعدونه فرصة لاقتناء أفضل الماكينات الحديثة في مجال تقطيع وتخريم الحديد والصلب.

كما أن حجم المبيعات للماكينات خلال 2022 تجاوز 10 ملايين درهم، لافتاً إلى أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في تنظيم المعارض الدولية، والتي يتم خلالها عرض آخر ما أنتجته الشركات العالمية في مختلف المجالات.

فلترة النيتروجين

من جهته، قال باسم المحتسب مدير المبيعات بشركة عتاد، إن شركته تعمل في تصنيع ماكينات تشكيل الألواح المعدنية والتثقيب بالماكينات ثلاثية الأبعاد وقص المعادن، ويتم تسويق منتجات الشركة في قطر والكويت والعراق والأردن وباكستان، كما يتم تصنيع أجهزة فلترة النيتروجين بالليزر لقص الحديد والألمونيوم، مبيناً أن 2022 شهد العديد من بيع الماكينات، لافتاً إلى أن المعرض مثل فرصة لعرض آخر منتوجاتهم وماكيناتهم الحديثة.

أما جون ماتثيو من شركة «CNC» فذكر أن الشركة تعمل في مجال المعدات الخاصة بتشكيل الحديد من خلال ماكينات قص وخراطة وثني ولحام.

إضافة إلى خطوط الإنتاج، وأن من أبرز الماكينات الحديثة، ماكينة بلازما تقطيع المعادن، والاستيلروبوت الذي يعمل بالريموت كونترول لحمل الحديد بكميات كبيرة داخل المصنع في حال تعذر وجود الكرين، وتبلغ قيمة الروبوت تبلغ 8 ملايين درهم، مؤكداً أن المعرض شكل منصة جيدة لعرض أحدث منتجاتهم.

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