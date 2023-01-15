«دبي للتسوق».. الفرح يتواصل

المصدر: دبي - البيان

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واصل مهرجان دبي للتسوق هوايته في إبهار زوار الإمارة وسكانها بباقات متجددة من العروض الفنية والعروض الحية والفعاليات الترفيهية وعروض الدرون الضوئية والألعاب النارية والجوائز القيمة، لينثر البهجة والفرح في أنحاء «دانة الدنيا»، فيما استمرت حالة الزخم في الأسواق مع انتعاش أسواق التجزئة وتدفق آلاف الأسر على مراكز التسوق والأسواق المفتوحة في أرجاء دبي.

ويحرص مهرجان التسوق الأطول في العالم والذي يتواصل في دورته الـ 28 على مدار 46 يوماً حتى 29 الجاري على إهداء زواره تجارب استثنائية مع أمتع الأوقات والحفلات الموسيقية والعروض الفنية والترفيهية والعروض الليلية والمطاعم والكثير من التجارب الأخرى فضلاً عن عروض التسوق المميزة على باقة واسعة من المنتجات والسلع الاستهلاكية والأجهزة الالكترونية والهدايا والملابس والأحذية والسحوبات العديدة على جوائز ضخمة حيث تصل التنزيلات حتى 75 % بما فيها مجموعة من أشهر العلامات التجارية. وساعدت عطلة نهاية الأسبوع والطقس المعتدل على تدفق الزوار على مراكز التسوق وأماكن التسوق والعروض الفنية المفتوحة التي عجت بالزوار حيث الأجواء المميزة التي تناسب جميع أفراد الأسرة والأصدقاء.

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