التمويل والظروف العالمية الراهنة أبرز تحديات «فينتك»

المصدر: دبي - البيان

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أجمع خبراء ماليون ورواد أعمال متخصصون في قطاع التقنية المالية (فينتك) في دبي على كون نقص التمويل والمشكلات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة هي أبرز التحديات التي يواجهها القطاع حالياً.

والتقى عدد من خبراء ورواد الأعمال في «فينتك» وأصحاب الشركات الناشئة التي تنشط في القطاع ذاته في دبي، لمناقشة أبرز التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع.

عقد الاجتماع في «مختبر الابتكار»، التابع لــ «فينتك هايف»، أول وأكبر مسرع للأعمال في قطاع «فينتك» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي أنشأه «مركز دبي المالي العالمي» لدعم شركاته الناشئة المتخصصة في القطاع، وتزويدها بكل احتياجاتها من تمويل وتدريب.

حلقة

وكان الاجتماع بمثابة حلقة نقاشية تمهيدية للوقوف على أبرز القضايا والمواضيع الجديرة بالطرح خلال انعقاد «قمة دبي للفينتك» المقرر لها يومي الـثامن والتاسع من مايو المقبل في مقر الاجتماع نفسه الذي أقيم على شكل مائدة مستديرة. وبدأ اجتماع المائدة المستديرة بكلمة استهلالية ألقاها محمد البلوشي، رئيس «فينتك هايف» و«مختبر الابتكار»، لدى «مركز دبي المالي العالمي».

وكان من أبرز الحضور والمشاركين في الحلقة النقاشية نافين جوبتا، المدير الإداري لمنطقة جنوب آسيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى شركة «ريبل»، الشهيرة التي أصدرت العملة المشفرة التي تحمل الاسم نفسه، ورونيت جوز، رئيس قسم البحوث لمصرفية العالمية ومساعد رئيس قسم «فينتك» لدى «سيتي بنك»، ونمير خان، مؤسس جمعية التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فينتك أسوسيشن»، وأرجون سينغ، مؤسس شركة «كوتشونوميكس» الناشئة المتخصصة في «فينتك»، وصقر عريقات، الشريك المؤسس في شركة «كريبتو أواسيز» المتخصصة في تداول الأصول المشفرة، ورامانا كومار، الرئيسة التنفيذية لشركة «ماغناتي» التي ترصد أحوال الشركات الناشئة، وألبير سيلين، الشريك المؤسس في شركة «انهانس فينتشر»، المتخصصة في إنشاء أسواق استثمارية افتراضية للشركات الناشئة، ومديحة ستار، نائبة رئيس شركة «كريم باي» لحلول المدفوعات الرقمية، ونافين بارادواج، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تريسكون»، التي نظمت الفعالية.

أهداف

ومن المنتظر أن تضع «قمة دبي للفينتك» في مايو المقبل معايير للابتكار المالي في المنطقة، من خلال الجمع تحت سقف واحد بين ممثلين من كل أنحاء العالم للمجالات التي تتعلق بأنشطة «فينتك» أو تتقاطع منها، وفي مقدمتهم المسؤولون الحكوميون المعنيون، المبتكرون، رواد الأعمال، مالكو الشركات، وطيف واسع من الرؤساء التنفيذيين للشركات، والمديرين الماليين والمديرين التقنيين، والمسؤولين عن الرقمنة وعن تحول الأعمال، فضلاً بالطبع عن المستثمرين في قطاع «فينتك». وستطرح القمة على مدار يومي الثامن والتاسع من مايو أحدث حلول «فينتك»، كما ستعرض أبرز منتجاتها الحديثة، فضلاً عن تضمنها مناقشات متخصصة في القطاع يشارك فيها خبراء عالميون.

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