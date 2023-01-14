تكريم «جيد هولدينج» لجهودها في دعم مشاريع الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت مجموعة «جيد هولدينج» تكريماً في مهرجان «كايل» الدولي بدورته العاشرة في دبي، تقديراً لجهودها في دعم مشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة عالمياً.

وقال مسعود حسن جيد، رئيس المجموعة التي مقرها دبي: إن هذا التكريم يعد حافزاً على الاستمرار في النجاح والعطاء والابتكار في مجال الطاقة النظيفة بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تعنى بها المجموعة.

وأكد أن المجموعة تنتهج سياسات تتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات في مجال الطاقة المستدامة، مؤكداً مواكبتها كل ما هو جديد في هذا المجال.

وتتكون مجموعة «جيد هولدينج» من شركات متعددة في مجال الطاقة الكهربائية والمتجددة ومجال بيع وشراء المعدات النفطية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز