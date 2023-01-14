كهرباء دبي .. الشريك الداعم لحفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة

المصدر: وام

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في أسبوع أبوظبي للاستدامة بصفتها الشريك الداعم لحفل الافتتاح الرسمي للحدث الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في الفترة من 14 إلى 19 يناير الجاري تحت شعار "معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28"، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويلقي معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي كلمة رئيسة في اليوم الثاني من فعاليات "قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة" بعنوان "الاستدامة محور رئيس وقصة نجاح لدولة الإمارات" يسلط من خلالها الضوء على الإستراتيجيات والمبادرات والمشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.

وأكد معالي سعيد الطاير حرص الهيئة على دعم الفعاليات الوطنية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة، مشيراً إلى أن رعاية الهيئة لأسبوع أبوظبي للاستدامة يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية والتعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

وأكد أن "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي تنظمه مصدر ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي يسهمان بدور كبير في تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة.

من جانبه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘مصدر‘: "يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ‘ويتيكس‘، حدثين بارزين على أجندة الاستدامة العالمية، وإننا فخورون بدعم هيئة كهرباء ومياه دبي لدورة هذا العام من أسبوع أبوظبي للاستدامة كشريك استراتيجي".

وتسلط الهيئة الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة والابتكار من خلال منصتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).



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