بحث تعزيز الشراكة مع ألمانيا في مجال الطاقة والعمل المناخي

المصدر: أبوظبي – وام

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التقى معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مع ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدى الطاقة العالمي الذي تستضيفه أبوظبي وبحثا عدداً من ملفات تطوير التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق الشراكة في مجال الطاقة والعمل المناخي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي، آفاق استضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 28)، وأهمية التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي.

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على التعاون البناء وتعزيز العلاقات في مجالات الطاقة، لاسيما النظيفة منها، والعمل المناخي مع دول العالم، بما يسهم في التأثير الإيجابي في العمل المناخي، ودعم رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات الخمسين المقبلة نحو التنمية المستقبلية المستدامة. وأثنى على الروابط الاستراتيجية والعلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا، والتي تتسم بالقوة والمتانة.

جدير بالذكر أن الإمارات وألمانيا كانتا قد وقعتا عام 2017، «إعلان نوايا» للتعاون المشترك في مجالات الطاقة.

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