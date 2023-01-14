مذكرة تفاهم بين «غرفة التجارة» و«أم القيوين الوطني»

المصدر: ( أم القيوين - وام)

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وقعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بمقر الغرفة مذكرة تفاهم مع بنك أم القيوين الوطني بهدف تعزيز التعاون المشترك في ريادة الأعمال المحلية والتنمية الاقتصادية في الإمارة. وقع المذكرة عمار العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وعدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني.

وأوضح العوضي أن المذكرة توفر حزمة مميزة من التسهيلات في الأعمال المصرفية للشركات والأفراد، سواء لفتح الحسابات التجارية أم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لمشاريع الشباب الإماراتيين تتعلق بالشراء وخصم الفواتير ورأس المال المتداول وتسهيلات التمويل وفق الأصول وأن هذه المميزات صممت خصيصاً لعملاء الغرفة في أم القيوين.

ومن جهته أوضح عمار العليلي أن المذكرة تعد خطوة متقدمة نحو دعم مجتمع الأعمال وتوفير حلول مصرفية متنوعة لنموه وتطوره. وقال إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية ونهج غرفة أم القيوين الذي يركز على جذب وتطوير الأعمال، وتوفير الخدمات الرائدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة العملاء.

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