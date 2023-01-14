راشد عبدالله: حريصون في «دي بي ورلد» على تقديم خدمات لوجستية ذكية متكاملة

المصدر: دبي - وام

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أكد راشد عبدالله، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد - أوروبا»، الحرص على تقديم خدمات لوجستية متكاملة للمتعاملين، مبيناً أن العالم شهد الكثير من الأحداث خلال 2022، متوقعاً حدوث تحولات جيدة في القطاعات الاقتصادية بشكل أكبر خلال العام الجاري.

وأوضح في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن «دي بي ورلد» تقوم بتخصيص عروض خدماتها اللوجستية المتكاملة للمتعاملين الذين يطلبون حلولاً سريعة وسهلة التنفيذ عبر سلاسل التوريد، حيث يمثل ذلك خطوة أولى في استراتيجية الشركة طويلة الأمد للتطور والتحول إلى مزود رائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم.

وأضاف عبدالله، إن عام 2022 شهد ارتفاعاً في عدد طلبات المتعاملين الذين يطالبون «دي بي ورلد» بتولي أدوار رئيسية في مراحل سلاسل التوريد الخاصة بهم، مؤكداً على مسؤولية الشركة المرتكزة على الخبرة طويلة الأمد ومرونة الأعمال الواسعة التي تمكن من القيام بذلك، منوهاً إلى النهج المتبع في تطوير الأعمال من زيادة الوضوح والمرونة وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال نقطة اتصال واحدة بدلاً من تعدد نقاط الاتصال.

عام اختبار

وقال عبدالله: يرى المتخصصون والمحللون الاقتصاديون أن 2023 سيكون عام اختبار مرونة ومتانة معظم القطاعات الاقتصادية، وكذلك بالنسبة لقطاع التجارة.

وكما رأينا خلال فترة الجائحة، يمكن للأوقات الصعبة أن تفرض تغييراً إيجابياً، وقد نكون في 2023 على مفترق طرق تضطر فيه الشركات إلى التكيف لإثبات وجودها، وبالتالي فإن الشركات التي تتخذ نهجاً أكثر طموحاً في أعمالها وتتسم بالمرونة والابتكار ستحقق النجاح على المدى الطويل.

ولفت إلى أن «دي بي ورلد» عملت مع إحدى الشركات الكبرى العاملة في زراعة وإنتاج وتوريد المحاصيل الغذائية عالميا، ولتعزيز مرونة العمل وتخطي التحديات بدأت «دي بي ورلد» توفير خدماتها في هذا المجال عبر استخدام الزوارق (للمسافات القصيرة والمتوسطة) التي تمتاز بمرونة أكبر وطاقة استيعابية عالية للتعامل مع الطلب المتزايد على هذه السلع الغذائية الحيوية، فيما نجحت في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 300 طن.

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