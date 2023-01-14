ندوة تعريفية لجائزة الشارقة للمالية العامة بمصر

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت دائرة المالية العامة بالشارقة ندوة تعريفية في مصر حول الدورة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، ضمن سلسلة ندوات المرحلة الثانية، والمقرر اختتامها نهاية يناير الجاري. حضر الندوة الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بمصر.

والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد القاسمي أمين عام الجائزة وحسن باشا مستشار الجائزة، فضلاً عن مشاركة مجموعة من ممثلي الجهات والقطاعات الحكومية المعنية في مصر. وصاحب الندوة تنظيم ورش تدريبية.

معايير وشروط مطورة

وقال وليد الصايغ: تأتي الدورة الثانية من الجائزة في حلة جديدة ووفق معايير وشروط مطورة للمشاركة على المستويين التنظيمي والفني بتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. وتسعى الجائزة إلى تحقيق مزيد من الارتقاء والتطوير لقطاع المال وإدارته بصورة رشيدة ومستدامة عربيا.

وألقى الشيخ راشد القاسمي كلمة، قال فيها إن أهداف الجائزة تنسجم وتتوافق مع توجيهات حكومة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تمكين الجهود وتضافرها لأجل تنمية مهارات الأفراد وخبراتهم وثقافاتهم وقدراتهم الإبداعية من خلال خلق القيمة في أعمالهم المختلفة وصولاً إلى اقتصاد حقيقي يعمل على بناء منظومة متكاملة تعمل بوعي ومعرفة لتحقيق واستدامة رفاهية المجتمع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز