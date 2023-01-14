إقبال واسع في ختام ناجح لمعرض «عالم القهوة دبي 2023»

المصدر: دبي- البيان

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توافد الزوَّار في إقبال واسع أمس لحضور فعاليات اليوم الختامي لمعرض «عالم القهوة دبي 2023»، الذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة» العالمية.

وشهد اليوم الأخير من المعرض الإعلان عن الفائزين بـ «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي تنافس فيها أبرز المحترفين في تحضير القهوة من دولة الإمارات للفوز باللقب والحصول على فرصة التأهل لتمثيل الدولة في «البطولة العالمية للباريستا» التي تُقام سنوياً.

حيث حازت مريم إيرين بينزا من محمصة «كوزمك جاردن كوفي» على المرتبة الأولى، وفاز كمال ريسياد من «آرتشرز كوفي» بالمرتبة الثانية، ونوران لبناي من «كوفي أركيتكتشر» بالمرتبة الثالثة. كما شهد اليوم الفعاليات الختامية لمسابقة «أفضل منتج جديد»، والتي فاز فيها «لاتيه آرت فاكتوري»، كما تمَّ الإعلان عن الفائزين بجوائز «التصميم في القهوة»، والتي فاز فيها «ذا إسبريسو لاب».

وقال أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إندكس القابضة»: أتاح المعرض فرصاً عديدةً لاستعراض منتجاتنا وتنمية أعمالنا، وتمكَّنا من بناء شراكات جديدة مع عدد من المقاهي ومتاجر القهوة لتوريد القهوة المختصة، وحقَّقت نسخة هذا العام نجاحاً مشهوداً، انعكس في الإقبال الواسع من الزوَّار والشركات والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، متخطيَّا بذلك النسخة الأولى.

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