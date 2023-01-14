«اتصالات من &e» تزوّد «آيكاد» بشبكات وتجارب رقمية متطورة

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت «اتصالات الإمارات»، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من &e»، أمس توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الإسكان الجماعي المتخصصة في تطوير وإدارة العقارات، لتوفير شبكات واي فاي متطورة والارتقاء بالتجارب الرقمية للعمال والقاطنين في مدينة آيكاد السكنية.

وتتيح هذه الشراكة للمجمع السكني الاستفادة من بنية تحتية متكاملة يتم بناؤها لتمكين شبكات الواي فاي المتطورة وتهدف إلى تزويد أكثر من 58.000 من العمال والسكان في مدينة آيكاد السكنية بالحلول الرقمية الحديثة، لتتيح لهم استخدام شبكات الواي فاي الموثوقة وعالية السرعة وغير المحدودة بالتوافق مع التشريعات المعمول بها في قطاع الاتصالات ضمن الدولة.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من &e»: نواصل العمل كشريك موثوق لدعم الشركات وتمكينها من تحقيق أهدافها في التحول الرقمي..

وتعمل اتصالات من &e على تطوير شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في الإمارات منذ عقود، ولقد أسهمت بتحقيق أعلى نسبة نفاذ عالمية لشبكة للألياف المنزلية الموصولة للمنازل (FTTH) مما أدى إلى ريادة الإمارات في هذا المجال عالمياً منذ عام 2017.

وأضاف محمود: «سنواصل تقديم أفضل الحلول بالارتكاز على إرثنا المتمثل في ربط المجتمعات وتسريع التحول الرقمي من خلال تعزيز قيمة الخدمات وتوفير أحدث حلول شبكات الواي فاي لجميع العمال والسكان في مدينة آيكاد». وستقدم اتصالات من &e خدمة الدعم الفني للمستخدم النهائي ضمن مدينة آيكاد، بالإضافة إلى العروض والباقات الترويجية لدعم المجتمع والفئات العمالية.

وقال الدكتور سعيد خلفان الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكان الجماعي: «منذ إنشائها في عام 2006، تميزت شركة الإسكان الجماعي بتطوير المشاريع ذات المستوى المتطور، ما يدفعنا إلى مواصلة الشراكات التي تدعم رؤيتنا في تقديم أفضل الحلول. كما سنواصل تقديم السكن اللائق لجميع الفئات العمالية مع توفير أفضل الحلول التي تلبي مختلف احتياجاتهم اليومية بما فيها قطاع الاتصالات».

وتقع مدينة آيكاد السكنية في قلب المدينة الصناعية بأبوظبي وهي أول مزود للحلول الآمنة والمستدامة للسكن العمالي الجماعي ضمن أسعار ملائمة.

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