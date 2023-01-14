8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8.1 مليارات درهم الأسبوع الماضي مع 2110 مبايعات بقيمة 6.1 مليارات درهم منها 221 مبايعة للأراضي بقيمة 1.18 مليار درهم و1889 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.93 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في الثنية الرابعة. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات بـ112 مبايعة بقيمة 434 مليون درهم تلتها الجداف مع 25 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 21 مبايعة بـ 115 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم بمنطقة الرفاعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في الجداف وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل بـ 194 مبايعة بقيمة 382 مليون درهم. وسجلت الرهونات 1.51 مليار درهم منها 79 رهن أراضي بقيمة 652.22 مليون درهم و293 رهن فلل وشقق بقيمة 855.88 مليون درهم،وتم تسجيل 92 هبة بقيمة 498.13 مليون درهم.

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