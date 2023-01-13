رئيس تنفيذي جديد لـ«ماجد الفطيم القابضة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن تعيين أحمد جلال إسماعيل بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

ويخلف أحمد جلال إسماعيل آلان بجاني الذي تولى هذا المنصب لمدة 8 أعوام.

ويشغل أحمد جلال إسماعيل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، حيث يتولى مسؤوليات إدارة مراكز التسوق والفنادق والمجتمعات وإدارة المشاريع التابعة للشركة. وشغل قبلها مناصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للمشاريع ونائب الرئيس – للشؤون الاستراتيجية بماجد الفطيم القابضة.

وقال أحمد جلال إسماعيل: «ملتزمون باستراتيجيتنا التي ترتكز على تقديم الأفضل لعملائنا والتي استطعنا بفضلها تحقيق النمو المستدام». وأكد أن الانضباط المالي والحوكمة القوية لشركة ماجد الفطيم يؤهلانها لمواصلة تحقيق القيمة المستدامة، وتنفيذ رؤيتها بتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

نتائج إيجابية

وتواصل شركة ماجد الفطيم تحقيق نتائج إيجابية. فبعد الانتعاش الاقتصادي الذي شهده قطاعا التجزئة والترفيه، أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بقيمة 18 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بزيادة 15٪ مقارنة بالنصف الأول من 2021. وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 18٪ لتصل إلى 1.9 مليار درهم، وجاء ذلك نتيجة للأداء القوي للشركة مدفوعاً بجهود التنويع والتركيز المستمر على كفاءة التكلفة والحجم.

وتواصل المجموعة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع إجمالي أصول تقدر قيمتها بحوالي 62.9 مليار درهم، وصافي قروض بمبلغ 11.2 مليار درهم.

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