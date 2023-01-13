اختتام فعاليات «ستيل فاب» بعد استقطاب آلاف الزوار وصناع القرار في صناعة الحديد والصلب

المصدر: الشارقة - البيان

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عززت النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2023»، التي اختتمت مساء الخميس في مركز إكسبو الشارقة، مكانة المعرض وأهميته المتنامية كواحد من أهم الفعاليات على مستوى المنطقة المتخصصة بتوريد آلات وتكنولوجيا الأعمال المعدنية الأكثر ابتكاراً من مختلف دول العالم، حيث نجح على مدار أيامه الأربعة باستقطاب الآلاف من الزوار وصناع القرار المحليين والدوليين في صناعة الحديد والصلب.

كما واصل ستيل فاب الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، نجاحاته في نسخته الـ 18 من خلال تحقيقه زيادة بلغت 40 % عن الدورة السابقة في عدد الشركات والجهات المشاركة، بعد أن نجح في استقطاب مشاركة دولية واسعة من 200 شركة تمثل 33 دولة من نخبة المصنعين والموردين العالميين، وضمت أجنحته أكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية، قدمت أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الحديد والصلب من منتجات وحلول تقنية حديثة وذكية.

وقال سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: فخورون بحجم الإقبال والتفاعل الذي شهده معرض ستيل فاب هذا العام، معززاً مكانته التي حافظ عليها على مدار 18 عاماً في أن يكون أهم محطة لشركات المنطقة في رحلة البحث عن التكنولوجيا المناسبة، التي تلبي وتواكب احتياجات مصانعهم بشكل سنوي، علاوة على ما يحققونه من صفقات تجارية كبرى تعزز تنافسية مصانعهم، فضلاً عن دور المعرض في تعزيز تجارب الجهات المشاركة وزوار الحدث من خلال الاحتكاك بأهم المصنعين العالميين الذين نحرص سنوياً على استقطابهم لتحقيق الفائدة للشركات المحلية في الاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى مساعدتهم على جذب المزيد من المتعاملين لهم وتعريفهم بجودة علامة «صنع في الإمارات» والترويج لها، ونبين للعالم القدرات الكبيرة والفرص التي تملكها إمارة الشارقة في هذا القطاع المهم، لافتاً إلى أن نجاح المعرض يبشر بانطلاقة قوية للمركز مع بداية العام الجديد، ويرسخ المكانة التي وصل لها إكسبو الشارقة في صناعة كبرى الأحداث والمعارض.

ذكاء اصطناعي

واستطاعت النسخة 18 من ستيل فاب أن تثري مشهد الصناعات المرتبطة بالحديد والصلب من خلال تقديم تجربة فريدة من نوعها للصناعيين والمهتمين في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والتحويلية، حيث تميزت أجنحة المعرض بمشاركة مجموعة من الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في تطويع وقص الحديد والصلب، من خلال روبوتات ذكية، قدمت لزوار الحدث تجارب حية على أحدث منتجاتها من الأذرع الروبوتية المتطورة.

كما تميز ستيل فاب 2023 بالعديد من الفعاليات المهمة والمتنوعة، والتي ساهمت في استقطاب شريحة واسعة من الزوار والتجار والمصنعين، وعززت من مكانته كحدث رئيسي للأعمال المعدنية على مستوى المنطقة، منها تنظيم النسخة الثانية من مسابقة «أفضل لحام» والتي شهدت مشاركة أكثر من 40 متسابقاً، إلى جانب تزامنه مع فعاليات معرض «فاستنرز وورلد ميدل إيست» المخصص للربط وصناعة التثبيت، والذي قدم تغطية شاملة لوسائل التثبيت الصناعية وأنظمة التجميع والتركيب وتكنولوجيا تصنيع وسائل التثبيت.

وشهدت أروقة المعرض عرضاً لأحدث الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر المخصصة لقطع المعادن، والمنتجات المبتكرة في جميع أعمال تشكيل المعادن وصناعة الصلب، وخصوصاً في مجالات اللحام والقطع والأدوات الآلية وقطع الغيار والأنابيب وتقنيات مقاومة التلف.

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