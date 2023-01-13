منتجع ليجولاند دبي يحتفل بالسنة الصينية الجديدة

المصدر: دبي- البيان

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تحتفل حديقة ليجولاند دبي بفعالية السنة الصينية الجديدة «عام الأرنب» في الفترة من 20 وحتى 29 يناير. وتدعو العائلات مع صغارهم بعمر 2- 12 عاماً للمشاركة في العديد من الأنشطة المليئة بالمرح والمتعة.

وسيشارك الصغار في مغامرة البحث عن تنين ليجو، وتزيين البسكويت الشهي على شكل أرنب، وزيارة حائط أمنيات السنة الصينية الجديدة، وبناء فسيفساء ليجو للسنة الصينية الجديدة في المدينة المصغرة. كما يمكن للصغار المشاركة في موكب الاستعراض اليومي لشخصيات ليجولاند المحبوبة والتقاط صور السيلفي معهم ضمن الأجواء الصينية الرائعة والفوانيس الاحتفالية الصينية المنتشرة في أرجاء «شارع المصنع». أما الذواقة الصغار فسيمكنهم الاستمتاع بالكثير من الوجبات الخفيفة والحلويات المعدة خصيصا للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة في «مطعم السوق» و«المقهى».

وبالنسبة للأهالي الذين يرغبون في إبهار صغارهم خلال احتفالات «عام الأرنب» فلديهم فرصة للإقامة المشوقة التي تحمل طابع ليجو بفندق ليجولاند، وما تتميز به من أنشطة حصرية احتفاليه وتشمل مغامرة البحث عن الكنز، وورش ليجو الإبداعية لبناء أرنب ليجو، وهذا بالإضافة إلى إمكانية لدخول الحديقة الترفيهية والمشاركة في كل الفعاليات والأنشطة الخاصة باحتفالات بالسنة الصينية الجديدة.

ويمكن لعائلات المقيمين في الإمارات أو الذين يقومون بزيارة مدينة دبي الرائعة، اختيار يومهم المفضل في الفترة من 20 وحتى 29 من يناير للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة في المدينة المصغرة وشارع المصنع في حديقة ليجولاند دبي وذلك طوال أيام الأسبوع. وبالنسبة للمحققين الصغار فلديهم مهمة شيقة لحل اللغز عن طريق تحديد أسماء 8 مجسمات في المدينة المصغرة حيث هبط هناك تنين الليجو الصيني أثناء طيرانه وذلك كجزء من مغامرة البحث عن تنين ليجو، في المدينة المصغرة التي تضم 15.000 مجسم ليجو.

وهناك المزيد من الألعاب المسلية والأنشطة الممتعة في انتظار الصغار لاكتشافها في منطقة المرح في شارع المصنع؛ سواء من خلال المشاركة في بناء فسيفساء ليجو الضخمة احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة، وزيارة حائط الأمنيات الاحتفالي حيث يستطيع الأطفال استكمال قائمة أمنياتهم للسنة الجديدة وتعليقها – متمنين تحقيقها. كما لن يكتمل الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة إلا من خلال الموكب الاستعراضي اليومي والذي يشارك فيه العديد من شخصيات ليجولاند المحبوبة ومن ضمنهم «التنين أولي» و «التنين أوليفيا» ليحتفلوا مع معجبيهم الصغار بهذه المناسبة المميزة مرتدين أزياءهم المميزة الخاصة برأس السنة الصينية الجديدة في شارع المصنع وموجهين الدعوة للجميع لمشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة المبهجة.

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