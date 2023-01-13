رجاء المزروعي رئيساً تنفيذياً بالإنابة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات تعيين السيدة رجاء المزروعي، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، رئيساً تنفيذياً بالإنابة، خلفاً للسيد ماسيمو فالسيوني.

تمتلك السيدة رجاء المزروعي خبرة مشهوداً بها في التحول الرقمي مع أكثر من عقدين من العمل في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا.. كما أن لديها سجلاً حافلاً في قيادة تحول الشركات وتمكين الأعمال من النجاح بالإضافة إلى عضوية عدد من مجالس الإدارات في المنطقة.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: "نحن بصدد مرحلة انتقالية مهمة في مسيرة الشركة، التي لعبت منذ تأسيسها في عام 2018 دوراً محورياً في دعم الصادرات والتجارة والاستثمارات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع أجندة التنويع الاقتصادي الوطني للدولة، لذلك فإنه يسعدنا أن تتولى السيدة رجاء المزروعي قيادة هذه المرحلة".

وأضاف معاليه: "لقد جاء هذا التعيين من أجل ضمان استمرارية تقديم خدماتنا بسلاسة والعمل بنفس المستوى العالي من الاحترافية والتفاني تجاه شركائنا وعملائنا، ونحن على ثقة بأن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستكون في أيدٍ متمكنة وذات كفاءة عالية خلال هذه المرحلة بما يعزز آفاق النمو المستقبلية للشركة".

وأعربت الشركة عن جزيل شكرها لماسيمو الذي شغل منصب المدير التنفيذي لخمس سنوات، على جهوده التي قدمها لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز